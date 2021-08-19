日本設計│超神秘日牌獨特骷髏頭招牌　抗衡KAPITAL大熱哈哈笑？

近年日本傳統工藝於國際時裝舞台持續揚眉吐氣，無論是藍染、友禪染、刺子繡、襤褸等民間手藝，均一再於潮流世界大放異彩，令時裝愛好者買得不亦樂乎。



這件Panatomy No.68 Skull Patchwork Vest讓MUTSU by Prospective Flow驚豔時裝界。（MUTSU by Prospective Flow）

例如服飾品牌KAPITAL，或位於代官山的服裝名所Okura等，其成功之處，是每每保留到傳統東洋舊物的神髓，再恰如其分在適當位置，畫龍點睛加入當代元素，看看KAPITAL如何將哈哈笑圖案植入藍染及日牛服飾之中，並紅爆全球的案例，便體會到日本設計師玩東西融合、新舊並融是何等厲害。

KAPITAL憑哈哈笑圖案紅爆全球。（KAPITAL）

今次介紹的MUTSU by Prospective Flow，名氣不能跟KAPITAL相題並論，但發展潛力卻甚高，而且同樣有自家招牌形象的Symbol，當KAPITAL有哈哈笑，MUTSU by PF則有自家骷髏頭，各擅勝場。

Porter × MUTSU by Prospective Flow不日登場。（MUTSU by Prospective Flow）

MUTSU by Prospective Flow是品牌Prospective Flow的藝術線姊妹品牌，2018年才成立，但短短三年間已被主線Prospective Flow來得更具話題性，連日本袋王Porter都邀請合作，於今年年底推出聯乘系列，實力毋庸置疑。

品牌由日本三兄弟（左起）Yusuke、Daisuke、Kensuke一同經營。（tortoisegeneralstore）

MUTSU by Prospective Flow目前以美國洛衫磯作設計基地。（tortoisegeneralstore）

品牌由日本三兄弟Kensuke、Daisuke、Yusuke及Yusuke妻子Mizuki共同主理，目前以美國洛衫磯作設計基地。三弟Yusuke負責設計，大哥Kensuke管理財政和生產，二弟Daisuke則負責市場營運，各有明確分工。本來主線Prospective Flow只製作闊身日系服飾為主，未見突出。誰不知到了18年兄弟三人卻忽發奇想，推出MUTSU by Prospective Flow，以古着再造和傳統手藝，再結合當代潮流、藝術作主軸，親自人手製作一系列超限定單品，所有作品只有十件甚至僅此一件，稀有度極高。他們更會在官方YouTube頻道中發布每件單品的設計與製作過程，看到每件衣服由零開始，非常治癒。

美國音樂人Thundercat親自著用這件Skull Patchwork Vest。（MUTSU by Prospective Flow）

骷髏帽子同樣精彩。（MUTSU by Prospective Flow）

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MUTSU by Prospective Flow的作品都會有專屬編號，由No.1開始，到現在已發展到第70號，代表這三年時間品牌已製作出70款限定作品。多數單品都由舊古布作主物料加上人手編織構成，製作出各式各樣單品，多才多藝。有趣的是好些產品明明走可愛風路線，但偏偏又會以象徵死亡的骷髏作主題，例如No.68是為美國音樂人Thundercat製作的Skull Patchwork Vest，絕對是出色之作，先以數十塊黑、白、灰古布拼湊成骷髏背心圖像，再進行染色舊化工序，這類骷髏服飾既造到古着再造所追求的古樸爛溶溶美感，卻又有着別出心裁的玩味感，打破大部份Vintage Remade日牌偏向「文縐縐」肅穆之感。

鴨嘴口罩盡顯MUTSU by Prospective Flow玩味精神。（MUTSU by Prospective Flow）

Panatomy No.26的Patchwork手提包。（MUTSU by Prospective Flow）

除招牌骷髏設計外，70款MUTSU by Prospective Flow作品亦包括Patchwork製Greedy Flower Aloha Shirt、大量Patchwork Momohiki Pants（日文稱股引，即垂墜寬褲）、彩色Boro布袋以至鴨嘴口罩等，進一步將幽默感灌注到古着文化之中，為日牌開闢另一片天地，買厭KAPITAL的朋友不妨考慮一下。