【UNIQLO U】最新2021秋冬系列曝光　延續極簡路線再注入環保元素

【UNIQLO/ UNIQLO U】事隔七個多月，最新一季UNIQLO U終於來了！

今回設計師Christophe Lemaire以「向未來前行」，打造出一系列既富秋冬慵懶感，又不失風格的秋冬系列，維持此系列一貫的高品質。



UNIQLO U新季設計維持此系列一貫的高品質（UNIQLO）

仍記得UNIQLO去年連番推出多個令人震驚的聯乘系列，+J系列更令向來冷靜的日本人瘋狂，非同小可。不過，回望品牌2021年初至今的表現，除了與日本設計師黑河內真衣子的聯乘系列比較驚喜之外，其他表現只能說是一般，未能延續去年下半年的聲勢，亦令一眾粉絲悶了好一陣……

然而，日前曝光的UNIQLO U 2021秋冬系列卻令人有眼前一亮的感覺。

今回Christophe Lemaire以「向未來前行」為主題，運用溫柔的大地色調及暗粉色調，打造出多套適合大家日常穿著的服飾。今季女裝的矚目單品包括束腰牛仔褸、墨綠色恤衫、闊身乾濕褸、針織連身裙，以及Ballon形牛仔褲等；男裝最矚目的單品則是格子恤衫、軍裝長褲，以及法蘭絨產品等。無論男女裝均能輕鬆打造出極富Lemaire感覺的Tone-On-Tone的造型，能再一次以低價買入高質設計，固然開心。

無論男女裝均能輕鬆打造出極富Lemaire風格的Tone-On-Tone造型（UNIQLO）

更難得的是Christophe Lemaire特意為系列研發最新環保布料，並在今季注入環保元素，再生尼龍佔整個系列超過40%以上，讓大家多一個原因入手此一親民價設計師作品，亦讓大家買得更心安理得，相信喜歡Lemaire的朋友絕對會以行動支持UNIQLO U新系列吧。