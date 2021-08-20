YOASOBI│日本最潮組合聯乘UNIQLO　Kapital、CHANEL混搭之時尚

說到當今日本最紅音樂單位，一定非YOASOBI莫屬。

音樂上，這隊二人組合破盡紀錄，原來在時尚界別，他們也不示弱，除了聯乘UNIQLO出UT，日常穿搭時更盡顯Mix & Match功力。



2019年尾出道的YOASOBI，短短兩年間成為當地最紅組合。（YOASOBI）

YOASOBI由Ayase與ikura組成，組合名字原意是日文──夜遊び（在夜晚玩耍），皆因兩位都有自己的音樂工作，在初期更是將各自的工作定義為「早上的活動」，反之這個音樂組合則是「晚上的活動」。2019年7月時，Sony Music旗下網站「monogatary.com」舉辦名為「monocon2019」比賽，希望將小說故事轉化成音樂，Ayase與ikura最初就是為了「Sony Music獎」而組成YOASOBI。

2019年尾出道的YOASOBI，短短兩年間成為當地最紅組合，在台灣音樂榜單也見身影。（YOASOBI）

YOASOBI以星野舞夜的小說《タナトスの誘惑》（中譯：桑納托斯的誘惑）為概念，創作出第一張單曲《夜に駆ける》（中譯：奔向夜空），到11月時在YouTube發佈的第一部MV《夜に駆ける》，一個月時間已100萬點擊，期後登上各大音樂平台的榜單首位，更是壓到LiSA的《紅蓮華》，最後更成為2020年日本Billboard TOP100音樂中的全年第一名，亦被邀請在NHK紅白歌合戰中演出，現時《夜に駆ける》MV已經突破2.4億觀看次數，絕對是一出道就瞬間登上顛峰。今年1月YOASOBI更發表首張EP《THE BOOK》，該作亦為他們首張實體音樂作品。



按圖看YOASOBI的雜誌封面：

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2000年9月25日出生於東京的ikura，她的《(THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU》更是google Pixel 4a的廣告主題曲。 （YOASOBI）

YOASOBI很快成為日本當下最紅組合，同時成為不同雜誌的新寵，無間斷地成為各雜誌的封面人物，令人發現他們的時尚穿搭跟音樂一樣吸引。其中女主音歌手ikura更是日本時尚新寵，她喜愛迪士尼的音樂劇《歌舞青春》和簡潔的Unplugge的音樂，而Taylor Swift就是她最喜歡的歌手。在穿搭風格的喜好則甚廣泛，由高貴的CHANEL，到現今最潮的Kapital，她也駕馭得到，還有日牌NON TOKYO、fill the bill等，極具個性。

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Ayase最開始於Vocaloid P團隊中進行創作，後來才再轉戰到主流音樂。（YOASOBI）

負責YOASOBI的曲當詞創作的Ayase，他與米津玄師、須田景凪等人一樣是Vocaloid P（以初音身份演唱自己所作的歌為主），從幕後創作再轉戰到主流音樂市場。他非常喜愛Bring Me The Horizon與While She Sleeps這類Heavy Metal、Hardcore Punk等重型風格音樂，創作的靈感大多都是電影與漫畫，超愛《東京喰種》，難怪YOASOBI的MV也是動漫風格為主。他的穿搭也帶點日式Punk風味。



早前，UNIQLO與 YOASOBI合作推出聯乘UT，將組合最愛的動漫風格注入其中，包括〈向夜晚奔去〉、〈春紫苑〉、〈或許〉等MV的動漫風格注入TEE款設計上，Ayase和ikura更親身演繹，大玩Layering、攝衫等穿搭術，盡顯日式時尚味。

UNIQLO與YOASOBI聯乘UT，將其MV的動漫風格注入TEE款設計，香港UNIQLO也有售。（UNIQLO）

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YOASOBI由第一首發佈的《夜に駆ける》開始，就一直以小說轉化為音樂為方向，並包括首張EP《THE BOOK》，同時表示未來也會以小說轉化為前題創作。在最初創作《夜に駆ける》時，Ayase看完小說後，先後設計了20至30首歌，最後才選定面世的版本。有傳他們會在創作時，看完小說後都會與作者分享其個人見解，雖然此做法暫未經證實，但YOASOBI表示至今未曾出現過對於小說的解釋和原作者的想法不同的情形。同時這種創作方向，YOASOBI曾說如果是先看完小說，才接觸他們的音樂，或是看聽他們的音樂，再去閱讀小說也是相當推祟。不單如此，首曲《夜に駆ける》爆紅後，更以MV風格帶回星野舞夜的小說，重新包裝推出，可見他們對以小說轉化為音樂為軸心的堅持，更成功形成雙向互利的模式。