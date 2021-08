YOASOBI│日本最潮組合聯乘UNIQLO　Kapital、CHANEL混搭之時尚

說到當今日本最紅音樂單位,一定非YOASOBI莫屬。

音樂上,這隊二人組合破盡紀錄,原來在時尚界別,他們也不示弱,除了聯乘UNIQLO出UT,日常穿搭時更盡顯Mix & Match功力。



2019年尾出道的YOASOBI,短短兩年間成為當地最紅組合。(YOASOBI)

YOASOBI由Ayase與ikura組成,組合名字原意是日文──夜遊び(在夜晚玩耍),皆因兩位都有自己的音樂工作,在初期更是將各自的工作定義為「早上的活動」,反之這個音樂組合則是「晚上的活動」。2019年7月時,Sony Music旗下網站「monogatary.com」舉辦名為「monocon2019」比賽,希望將小說故事轉化成音樂,Ayase與ikura最初就是為了「Sony Music獎」而組成YOASOBI。

2019年尾出道的YOASOBI,短短兩年間成為當地最紅組合,在台灣音樂榜單也見身影。(YOASOBI)

YOASOBI以星野舞夜的小說《タナトスの誘惑》(中譯:桑納托斯的誘惑)為概念,創作出第一張單曲《夜に駆ける》(中譯:奔向夜空),到11月時在YouTube發佈的第一部MV《夜に駆ける》,一個月時間已100萬點擊,期後登上各大音樂平台的榜單首位,更是壓到LiSA的《紅蓮華》,最後更成為2020年日本Billboard TOP100音樂中的全年第一名,亦被邀請在NHK紅白歌合戰中演出,現時《夜に駆ける》MV已經突破2.4億觀看次數,絕對是一出道就瞬間登上顛峰。今年1月YOASOBI更發表首張EP《THE BOOK》,該作亦為他們首張實體音樂作品。



按圖看YOASOBI的雜誌封面:

+ 2

2000年9月25日出生於東京的ikura,她的《(THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU》更是google Pixel 4a的廣告主題曲。 (YOASOBI)

YOASOBI很快成為日本當下最紅組合,同時成為不同雜誌的新寵,無間斷地成為各雜誌的封面人物,令人發現他們的時尚穿搭跟音樂一樣吸引。其中女主音歌手ikura更是日本時尚新寵,她喜愛迪士尼的音樂劇《歌舞青春》和簡潔的Unplugge的音樂,而Taylor Swift就是她最喜歡的歌手。在穿搭風格的喜好則甚廣泛,由高貴的CHANEL,到現今最潮的Kapital,她也駕馭得到,還有日牌NON TOKYO、fill the bill等,極具個性。

+ 2

Ayase最開始於Vocaloid P團隊中進行創作,後來才再轉戰到主流音樂。(YOASOBI)

負責YOASOBI的曲當詞創作的Ayase,他與米津玄師、須田景凪等人一樣是Vocaloid P(以初音身份演唱自己所作的歌為主),從幕後創作再轉戰到主流音樂市場。他非常喜愛Bring Me The Horizon與While She Sleeps這類Heavy Metal、Hardcore Punk等重型風格音樂,創作的靈感大多都是電影與漫畫,超愛《東京喰種》,難怪YOASOBI的MV也是動漫風格為主。他的穿搭也帶點日式Punk風味。



早前,UNIQLO與 YOASOBI合作推出聯乘UT,將組合最愛的動漫風格注入其中,包括〈向夜晚奔去〉、〈春紫苑〉、〈或許〉等MV的動漫風格注入TEE款設計上,Ayase和ikura更親身演繹,大玩Layering、攝衫等穿搭術,盡顯日式時尚味。

UNIQLO與YOASOBI聯乘UT,將其MV的動漫風格注入TEE款設計,香港UNIQLO也有售。(UNIQLO)

+ 5

YOASOBI由第一首發佈的《夜に駆ける》開始,就一直以小說轉化為音樂為方向,並包括首張EP《THE BOOK》,同時表示未來也會以小說轉化為前題創作。在最初創作《夜に駆ける》時,Ayase看完小說後,先後設計了20至30首歌,最後才選定面世的版本。有傳他們會在創作時,看完小說後都會與作者分享其個人見解,雖然此做法暫未經證實,但YOASOBI表示至今未曾出現過對於小說的解釋和原作者的想法不同的情形。同時這種創作方向,YOASOBI曾說如果是先看完小說,才接觸他們的音樂,或是看聽他們的音樂,再去閱讀小說也是相當推祟。不單如此,首曲《夜に駆ける》爆紅後,更以MV風格帶回星野舞夜的小說,重新包裝推出,可見他們對以小說轉化為音樂為軸心的堅持,更成功形成雙向互利的模式。