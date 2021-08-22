日本男子美妝市場逆市增長　疫情下男生比女生更貪靚更愛化妝？

疫情底下人人戴口罩，不少女性藉機懶得就懶，減少化妝，讓皮膚得到充分休息。

在此連帶關係下，大家可能認為一眾美妝品牌亦會因而遭殃、叫苦連連吧。然而，據調查公司Intage報告較早前就發布了一個美妝報告，為大家帶來意始料未及的驚喜。



數據指出日本男性美妝市場逆市增長（Kanebo）

由調查公司Intage主導的研究主要針對日本美妝產品市場，調查一眾品牌去年的表現。數字反映去年整個日本美妝市場整體萎縮了11%，雖然坊間早已預期成績會下跌，但下跌多達一成依然令人擔憂。

然而在疫情下，日本的男性美妝市場卻有擴張趨勢，而且更逆市增長達4%，令人喜出望外。

鹿晗曾為L'occitane代言（L'occitane）

其實在K-Pop的帶動下，不少人早對男子化妝見怪不怪，日本及國內更有年輕男士認為化妝能令他們看起來更精神、更好看。一眾美妝品牌當然不會「走雞」，先後找來多位人氣男星做代言人，如EXO成員KAI便為Bobbi Brown擔任亞太區品牌大使、鹿晗曾為L'occitane代言，另一品牌Benefit亦曾邀請宋江做代言人等，亦令男性美妝品及男性化妝的文化漸趨熾熱。

木村年輕時亦曾為Kanebo女士美妝產品代言（Kanebo）

而據HOT PEPPER Beauty Academy的調查報告指出，15至19歲日本年輕男性在去年Q3及Q4期間，平均花費5607日元購買美妝產品，20來歲的一群亦平均消費5410日元左右，遠超其他年齡層。另外，據韓國貿易協會成都代表處於5月10日發布的一份報告，內地男性化妝品市場近4年以年均7.7％的速度急劇增長，去年市場規模估計達到167億元人民幣，市場之潛力實在不容忽視。

姜濤深得美妝品牌歡心（Laura Mercier）

反觀香港，其實Laura Mercier、Avene、OLAY、AHC等美容品牌先前亦順應潮流，先後找來姜濤及193郭嘉駿擔任港區代言人，甚具先見之明。但一向保守的香港男子到底會否接受到自己或同性化妝呢？相信又是另一回事了。