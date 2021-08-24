Tiffany&Co.｜Beyoncé黃鑽頸鍊重塑經典　初曝光藝術作品暗藏彩蛋

本月初旬，Tiffany & Co.因最新宣傳企劃「Not Your Mother's Tiffany」，得罪一眾支持者，釀成公關災難。

不過，品牌並沒因而停步，反而請來Beyoncé與Jay-Z擔任新代言人，佩戴極之珍貴鑽石頸鍊之餘，宣傳企劃中更暗藏彩蛋，立刻成為時尚界熱話。



Beyoncé與丈夫Jay-Z一起擔任Tiffany & Co.新代言人（Tiffany & Co.）

LVMH太子爺兼接班人Alexandre Arnault接手品牌後，執意要將擁有184年歷史的Tiffany & Co.改頭換面，既在愚人節將Tiffany & Co. LA門市由Tiffany Blue改成「 Tiffany Yellow」，又接連簽下BLACKPINK成員Rosè及《后翼棄兵》女主角Anya Taylor-Joy成為品牌代言人，以年輕代言人策略攻陷新世代市場。

Alexandre Arnault在愚人節將Tiffany & Co. LA門市由Tiffany Blue改成「 Tiffany Yellow」（Tiffany & Co.）

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據過去一年Tiffany & Co.的表現，除了「Not Your Mother's Tiffany」企劃玩得過火外，代言人策略取得明顯成效，各個最新系列在Rosè及Anya Taylor-Joy的展示之下，在社交媒體上人氣爆燈，品牌對年輕一輩而言亦變得更易「入口」。

Beyoncé及其丈夫Jay-Z夫妻檔替Tiffany & Co. 代言「T1」系列（Tiffany & Co.）

聰明的Alexandre Arnault當然不會放過更多曝光的機會，近日他就成功邀請了樂壇天后Beyoncé及其丈夫Jay-Z夫妻檔代言「T1」系列，展現與Rosè及Anya Taylor-Joy不一樣的風韻。

這重達128.54卡的黃鑽石成為今次宣傳企劃的焦點（Tiffany & Co.）

Beyoncé與Jay-Z為Tiffany & Co.展現不一樣的高貴氣質，當中Beyoncé所佩戴的黃鑽石頸鍊大有來頭。這Tiffany & Co.黃鑽石於1877年在南非出土，重達128.54卡，過往只有四位女人曾佩戴過，包括Mary Whitehouse、Audrey Hepburn柯德莉夏萍、Lady Gaga和Gal Gadot，Beyoncé是第五人。

Beyoncé造型向Audrey Hepburn柯德莉夏萍《珠光寶氣》致敬（電影劇照）

今次Tiffany & Co.宣傳企劃的造型上，Beyoncé穿上Little Black Dress，向柯德莉夏萍在電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）美艷穿搭致敬，而Jay-Z則以Black Tie Suit示人，女的性感、男的瀟灑，那既奢華又新潮的景象，相信會獲得不少有色人種的關注。

宣傳企劃中的畫作原來是出自Jean-Michel Basquiat好手筆，今次初次向公眾曝光。（Tiffany & Co.）

企劃中另一亮點是用上傳奇Pop Art藝術家Jean-Michel Basquiat畫作，這作品是首次向公眾曝光，Basquiat用上了Tiffany Blue色調創作，跟品牌DNA不謀而合，Alexandre Arnault在訪問中提到這畫作：「雖然沒有任何文獻證明這幅1982年畫作是為Tiffany & Co.製作，但它似乎是一種 『致敬』的說法。我們對Basquiat有一點了解，知道他的家庭，知道他喜歡紐約，喜歡奢侈品和珠寶。我猜測這藍色畫作並非偶然。這個顏色是如此特別，它必是帶著某種敬意。」