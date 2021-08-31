盤點近期3對超震撼日本限定聯名波鞋　Nike獨特藍染展現非凡工藝

日本一直是香港人最愛旅遊的國家，平價又超好吃的美食，逛不完 Shopping 行程，都是大家如此熱愛日本的原因，然而對於潮流人士們來說，日本更是亞洲數一數二的潮流聖地，不只擁有許多潮流品牌，特殊的日限商品更是粉絲們眼中的夢幻逸品。



雖然現在因為疫情的關係，我們無法出國，但近期其實推出了幾雙細節、材質絕對都稱得上是上乘之作的「日本獨賣」鞋款，不入手簡直就是對不起自己啊～今番，COOL 編就要來為你盤點近期三雙超美日限球鞋，保證你一定會被燒到不要不要的。

搶先預覽三對日本限定聯名球鞋，Nike和New Balance的新款都極搶眼球！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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WTAPS x New Balance 990V2 全系列

近期 WTAPS x New Balance 發布了第二彈聯名系列，本次以 990V2 作為設計藍圖，整體輔以一席灰藍色色調，麂皮與網布的經典搭配展現豐富質感，後跟帶有 WTAPS 的品牌字樣，象徵著雙方的合作關係，而鞋舌的 MADE IN USA 則代表 NB 引以為傲的美製工藝，搭配上中底的 ABZORB 系統，那令人難以抵擋的復古氣息油然而生，絕對是讓工裝潮人們必定要入手的聯名鞋款。

此外值得一提的是，本次 WTAPS x New Balance 990V2 還包含了如帽 T、長袖 Tee、T-Shirt 等服飾單品，將會推出灰色與海軍藍兩色顏色。WTAPS x New Balance 990V2 全系列將於 8 月 27 日在日本正式發售。請各位朋友不要錯過了。

Nike Dunk Low「NIWASHI」

相信有在關注各大工裝穿搭 IG 的朋友們，應該都有被這雙 Nike Dunk Low「NIWASHI」 又名「庭師」給燒到吧？日本限定的不凡身份，以都市園藝為設計主軸，直接將日本注重的職人名「庭師」(園藝師)作爲名稱，在今年經典火熱的 Nike Dunk Low 輪廓下，注入了傳統技法「刺子繡」，增添整體質感與細節工藝。此外材質上也選用麻布與麂皮，不僅呼應了主題性，也讓穿著上更添耐用度，淺大地色調與草綠色相互搭配，再加上深藍背景輔以白線的「刺子繡」，達到平衡、耐看的視覺感受，最後於後跟壓印上了象徵和平的 Logo，不論是用料還是細節都超級有誠意，配上特殊的限定鞋盒，這雙 Nike Dunk Low「NIWASHI」 絕對稱得上是上乘之作。

UAISOU x Nike ISPA Drifter 「Indigo」

日本限定鞋款之所以被鞋迷視為必定入手的夢幻逸品，除了「限定」兩個字之外，與眾不同的材質與精湛細節，才是真正的靈魂所在。此雙 BUAISOU x Nike ISPA Drifter 「Indigo」 就是聯手了日本藍染工坊 BUAISOU，將未來、前衛感十足的 Nike ISPA Drifter 鞋款當成藍圖，每一雙鞋都是經由職人親手染製而成，同時因為材質不同，上色的程度也不一樣，其中中底的 Zoom X 泡棉就是難以上色的部分，因此中底部分還有用紫色刷漆加強，增添層次感，而這手法也考驗了每位師傅的經驗與美感。

BUAISOU 爐火純青的染製工法，使得 Nike 特別為他們將此配色命名為 「Indigo」，因為每雙都是純手工染製，因此每雙在細節上會些許不同，讓 BUAISOU x Nike ISPA Drifter 「Indigo」 更為獨特，鞋身上頭佈滿的十字 LOGO，使布料在視覺上加倍吸睛，但也因為製作時程的費工，這雙 BUAISOU x Nike ISPA Drifter 「Indigo」 的售價也來到高昂的 ¥60,500 日圓，不過展現的美感絕對對得起它的售價，說是藝術品也不為過。

BUAISOU x Nike ISPA Drifter 「Indigo」 於 8 月 31 日在日本 Nike.com 官網限定販售，請有興趣的朋友千萬別錯過了。

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