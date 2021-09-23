UNIQLO再來藝術家聯乘UT　大師級Jeff Koons別注會像KAWS般搶手？

有留意UNIQLO的朋友，應該都知道品牌數年前開始推出普普藝術UT，由Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat、Keith Haring到KAWS、Daniel Arsham的作品，印在T-Shirt衫上。

近日UNIQLO再接再厲，宣布推出Jeff Koons UT，再一次為大家帶來驚喜聯乘。



Jeff Koons是近代最懂得製造話題的藝術家（Getty Images）

Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat、Keith Haring等大師的名字大家可能聽得多，但其實講到近代最「傳奇」的現代藝術家，Jeff Koons絕對榜上有名。

UNIQLO與Jeff Koons合作UT（UNIQLO）

Jeff Koons 1955年出生於美國賓州，先後就讀芝加哥藝術學院及馬里蘭藝術學院。雖則是個藝術系學生，但他畢業後沒有即時當畫家，反而跑去華爾街做商品經紀人，同時推出個人作品。在華爾街工作的經驗，訓練出他無敵的商業頭腦，多件出自他手的作品雖然極受爭議，卻有價有市，他更是在世藝術家拍賣紀錄的保持者，就連美國大都會博物館、凡爾賽宮等著名博物館也曾展出他的作品。

Jeff Koons UT當然不可少了其經典作品《Balloon Dog》（UNIQLO）

今次UNIQLO x Jeff Koons的UT聯乘系列中，包括了藝術家最知名加上賣得最貴的作品《Ballon Dog》（氣球狗）。Jeff Koons曾表示：「我希望做出的東西，可以反映人們在節慶與派對的快樂感」，而共有五色的《Ballon Dog》正正將魔術師用氣球摺出的小狗模樣放大，象徵大家童年美好的回憶，藉此為大家帶來快樂和幸福感。

《Balloon Dog》是Jeff Koons最深入民心的作品（Getty Images）

或許大家會說「我都整到啦！」無錯，有「俗艷王子」之稱的Jeff Koons最備受爭議的地方，就是他愛用現成品或是俗艷的大眾文化圖像做原材料，加以精緻後轉化成自己的作品，之後再以天價成交，真的「吹佢唔漲」。

Jeff Koons作品《Seated Ballerina》UT（UNIQLO）

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除了《 Ballon Dog》之外，今個系列亦會包括《Play-Doh》、《Gazing Ball(Standing Woman)》、《Seated Ballerina》、《Rabbit》四款經典作品，都是Jeff Koons最廣為人知的作品，而這UT系列將於9月27日上架，相信將會引發新一波搶購潮。