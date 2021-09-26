日牌KAPTAIN SUNSHINE聯乘也低調　長青設計配合優質原料成就最強

最初在香港小店 Asterisk認識KAPTAIN SUNSHINE，對這個日本品牌有一種說不出的美感。

不少日本品牌頻繁地推出聯乘作來增加人氣，KAPTAIN SUNSHINE卻久不久才有，雖然可以說是驚喜之作，可惜人氣依然沒有急升，如品牌的設計一樣低調做事低調做人，如果對現今時裝花俏文化有點抗拒，KAPTAIN SUNSHINE絕對是你的歸宿。



KAPTAIN SUNSHINE的2021秋冬系列，乍看之下依然是平淡色彩基調。Armee Trousers褲款是以法國軍褲為藍本，找來1967年巴黎創立的BERNARD ZINS製作，並配上洗衣效果。（kaptainsunshine）

KAPTAIN SUNSHINE不會像大多日本品牌的宣傳手法，為每一個系列配上一個主題或者名稱，用上大量文字講述設計理念，反而多個系列也是以最直接的LookBook示人，利用衣物間的質感作為吸引點。品牌的核心思想是傳統輪廓配以上質原料與日本縫紉，不論是生活日常或是旅遊玩樂也可著用。整體可以說是集軍裝、工裝、機能、古著與經典於一身，而對面料的講究相當極致，由原物料挑選開始到面料的製作手法，均會是由品牌把關，所以每件作品的布料從研發至製成也相當費時，加上主理人鍾情於傳統工藝技術，令作品乍看時會被輪廓吸引，細看時被設計著迷，穿用時會徹底陶醉其舒適與方便性。

雙排西裝（Semi Hand Doublebreasted Blazer）以手工縫製，用上優質新西蘭羊毛Super 140精紡而成。內部的毛衣（1970 DORSET）是與JOHN SMEDLEY合作，採用傳統30針距的優質超細羊毛針織而成，配以大弧形衣領和寬鬆輪廓。（kaptainsunshine）

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上身的法國短版工裝外套（Mechanic Jacket）配以圓潤輪廓剪裁，採用長纖維棉麻配上英國老式紡紗機製造，紡織出的新型混紡棉面料而成。（kaptainsunshine）

主理人児島晋輔（SHINSUKE KOJIMA）於1976年出生，曾在日本男士時尚雜誌當編輯，期後進入2002東京成軍的Waste(twice)為設計師，品牌名字的二次廢物包括了品牌的理念，從古著 Vintage文化為出發點，以推廣American Casual Style為軸心，參考著70年代的美式休閒格調及風格為基礎，同時注入功能性的設計。2013年春夏季，児島晋輔決定創立KAPTAIN SUNSHINE，延續著Waste(twice)的思想，不過對於造工與布料更加執著，風格與基調也更成熟向。児島晋輔本身就是一個古著迷，更表示是穿著美國古著長大，不過收藏的古著除了美國，還有來自歐洲不同的國家。KAPTAIN SUNSHINE成立短短數年，就成功進駐日本表參道的BEAMS Plus原宿店，與ENGINEERED GARMENTS和ts (s)一同成為店內的力推品牌，其設計實力備受肯定。

KAPTAIN SUNSHINE主理人児島晋輔（japan.barbour）

對街頭時尚和名人文化非常熟悉，但不知道衣服是如何製作。如果年輕人對時尚感興趣，我會很高興。 KAPTAIN SUNSHINE主理人児島晋輔

2018年KAPTAIN SUNSHINE與Barbour首次合作，推出一款寬敞長款大袋的Field Coat，成為當時的話題之作，一推出就售罄更曾重製，亦引發期後雙方長期合作。（digital-mountain）

重溫KAPTAIN SUNSHINE與Barbour的經典聯乘作：