CLOT聯乘本地藍染古布工作坊製作襤褸植物　藍色絲綢原來大有來頭

【CLOT/ 聯乘/ 職人】日本時裝工業之所以能夠蜚聲國際,其中一大原因正是他們的本地品牌與當地職人有着深切的互動,品牌設計師負責創新開發,職人則任重道遠保護傳統工藝,兩者卻並非各家自掃門前雪,老死不相往來,反而是積極合作互動,致力將新舊元素結合,成就出自成一派的美學。



整個CLOTsacaiTHEHOME期間限定店顧名思義以居家生活為主。(juicestore)

222 the Backyard首創的BORO BONSAI。(222 the Backyard)

222 the Backyard的BORO BONSAI是上佳家居擺設。(222 the Backyard)

由此觀之,日本時裝工業的文化與價值觀,的確有很多值得本土同業借鏡的地方,雖說香港是彈丸之地,但這裏其實一直不缺優質時裝品牌及手工職人,例如陳冠希EDC領軍的CLOT,以及《一物》曾介紹過的222 the Backyard,分別是很優秀的香港服飾品牌及職人單位。而透過CLOT設計團隊的獨具慧眼,今次他們首度邀請222 the Backyard合作,於10月6、8至9日,於上環品味生活店#HAPi的CLOTsacaiTHEHOME期間限定店內,舉行HANDMADE BORO BONSAI藍染古布植物工作坊,將潮流元素融合特色手工藝中去,報名詳情可以到222 the Backyard IG了解。



由Jeff與Momo(左一、左二)主理的222 the Backyard,近年在香港大受歡迎。(222 the Backyard)

除222 the Backyard外,整個CLOTsacaiTHEHOME期間限定店尚有其他本地單位與CLOT合作工作坊。(張榮喜攝)

了解222 the Backyard背景的朋友都會知道,他們首創的BORO BONSAI,乃是以襤褸BORO技藝中珍貴藍染古布作原材料,並以近年大流行的多肉植物作為原型,透過Patchwork手縫紉技法,將古布一塊接一塊地縫到植物之上,塑造出輪廓有如真實多肉植物卻永不枯萎的盆栽,無疑是別樹一格的居家擺設,難怪大受歡迎。

CLOT聯乘222 the Backyard別HANDMADE BORO BONSAI。(222 the Backyard)

CLOT將為今次工作坊學員提供自家限定絲綢布。(222 the Backyard)

不過既然今次是跟CLOT聯乘,雙方當然搞搞新意思。Workshop內參加者製作的BORO BONSAI,其原材料除了有222 the Backyard職人精挑細選的藍染古布外,CLOT方面更破天荒提供自家絲綢布料樣辦出來,讓學員一併縫紉到BORO BONSAI之上。

Nike Air Force 1 Low「CLOT Blue Silk」。(juicestore)

古奧的古布與高貴CLOT圖紋絲綢交織在一起,不但唯妙唯肖,熟悉波鞋文化的潮流人,更應知道這款藍色絲綢布非同小可,事關作為CLOT與Nike其中一個最成功聯乘的Air Force 1別注系列,自2009年誕生以來,EDC一直堅持以CLOT圖紋絲綢作為主用料,而2019年推出的藍色Air Force 1 Low「CLOT Blue Silk」,就正正是與今次工作坊所提供藍色絲綢布同出一轍,想當年這對球鞋在上環Juice專門店開賣候,曾引來三千人排隊的空前盛況,今次將其料材移植到BORO BONSAI,都算是一種雅緻的致敬,不得不佩服背後創作團隊的精準眼光。