Louis Vuitton聯乘6位藝術家經典手袋變奏　匠心手藝10月限量發售

LV出過的經典包款不計其數，其中最王牌的包款可屬「Capucines」，這一系列源自品牌於1854年在Neuve-des-Capucines大道開設第一家店面為命名靈感的包款，2013年推出之後，便立刻被不少東西方當紅明星如：代言人Emma Stone、Charlize Theron、話題超模Gigi Hadid、優雅的凱特王妃，再到楊丞琳、唐嫣，以及KOL力捧背紅，迅速成為LV旗下最受歡迎的熱門包款。



藝術家眼中的LV「Capucines」包

也因為太過熱賣，逐而讓LV決定每年固定為此包包系列來個藝術大變身！誠邀各當代藝術領域的藝術家，借由他們的創意觀點，輔以工匠們的匠心及精湛手藝，創造出絕無僅有的「Artycapucines」特別限定版本。每一款合作聯名的「Capucines」包在在體現了品牌對精湛工藝的無盡承諾，同時也肯定了該包款永恆、優雅的終極體現。是你入手LV包款的必買經典！

「Artycapucines－Capucines」限定系列

第三次的Capucines特別限定包款，經藝術家重新演繹後有哪些設計？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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攜手６大藝術家開啟第三篇章

在經過前兩次的發表後，2021下半年，「Artycapucines－Capucines」特別限定包款系列，也來到了第三篇章。邀請了六位當代頂尖藝術家：Donna Huanca、Gregor Hildebrandt、Huang Yuxing、Paola Pivi、Vik Muniz、Zeng Fanzhi為其創作。無論是Donna Huanca有著豐富觸感及如油畫般斑駁龜裂的呈現效果、Gregor Hildebrandt運用大量黑色剝漆感的包款設計，又或是像曾梵志以超過70萬針刺繡重現的梵谷自畫像等，該系列亦將於2021年10月底，在全球200家專賣店限量推出。想珍藏的女生們要盡早，錯過就無緣了！

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