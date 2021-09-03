手提電腦袋｜ 盤點14款手提、斜揹電腦袋　實用型格盡顯男士魅力

有時公事出差或者臨時加班總少不了要帶著手提電腦出行，徒手拿顯然不夠安全，對手提電腦沒有起到保護作用；而傳統電腦袋的款式往往較為單一古板，不太符合流行的風格。那麼該如何選擇一款專業又帥氣的電腦袋呢？



一款專業的電腦袋除了附帶內膽，在外型上也應該做出更多的改進。無論是帥氣的塗鴉細節設計、與郵差包結合的款式還是更大方的版型，不少男士電腦袋現在也如此兼具了時尚度與時尚性，讓通勤一族有更多選擇！

本文為你從各個品牌精選出14款簡單帥氣的專業電腦袋，不僅可以為手提電腦提供更好的保護，也讓你的通勤隨時保持瀟灑風度，快來選購看看吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】電腦包總是太古板？精選 14 款「帥氣電腦包」好看又實用，讓你的上班造型更時髦！】