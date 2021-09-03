手提電腦袋｜ 盤點14款手提、斜揹電腦袋　實用型格盡顯男士魅力

撰文：GQ Taiwan
出版：更新：

有時公事出差或者臨時加班總少不了要帶著手提電腦出行，徒手拿顯然不夠安全，對手提電腦沒有起到保護作用；而傳統電腦袋的款式往往較為單一古板，不太符合流行的風格。那麼該如何選擇一款專業又帥氣的電腦袋呢？

一款專業的電腦袋除了附帶內膽，在外型上也應該做出更多的改進。無論是帥氣的塗鴉細節設計、與郵差包結合的款式還是更大方的版型，不少男士電腦袋現在也如此兼具了時尚度與時尚性，讓通勤一族有更多選擇！

本文為你從各個品牌精選出14款簡單帥氣的專業電腦袋，不僅可以為手提電腦提供更好的保護，也讓你的通勤隨時保持瀟灑風度，快來選購看看吧！

電腦袋不再是千篇一律，想每天上班造型維持帥氣時尚？以下為你精選的14款型格電腦袋最適合你不過。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+12

相關文章：【防水背囊】6個中價背包品牌推介　有Laptop夾層上班出街均合用（點擊放大閱讀）▼▼▼

+43

相關文章：品牌手袋｜30款實用名牌Tote Bag大集合　上班日常渡假也合適（點擊放大閱讀）▼▼▼

+28
Chanel手袋11.12 Classic Flap經典當擔　雙C Logo袋扣經典不退潮Gucci Diana竹節袋強勢回歸　3種尺寸加配刻名熒光飾帶打造專屬感比LV歷史更悠久　法國頂級品牌Moynat全新5款手袋重新演繹經典手袋｜藤編袋又熱爆全城！不只Chloé　盤點10款親民易入手精品GUCCI開箱｜迷你版1955馬銜扣手袋　實測容量連帆布帶一袋兩風格【Hermes】手袋變形、發霉？七個保養手袋小技巧　避免悲劇發生【Louis Vuitton】5個大熱Monogram手袋　Tote Bag不只Neverfull【手袋時尚】精選20款20SS高訂品牌水桶袋　最早設計用來裝香檳？

延伸閱讀：

Mytheresa下殺 5 折！ 精選 9 款「折扣帥氣包款」：尼龍背包、斜揹包、零錢包實用又划算！

【GQ Shopping Guide】想入手新殼趁現在！CASETiFY 春季限定「85 折」優惠，精選 18 款個性款手機殼，字母、塗鴉款式全都有！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】電腦包總是太古板？精選 14 款「帥氣電腦包」好看又實用，讓你的上班造型更時髦！】

男士配飾
男士時尚
消費時尚
時裝造型
手袋
Karl Lagerfeld
Calvin Klein
Paul Smith
Michael Kors
Thom Browne
GQ Taiwan
時尚
發表評論...