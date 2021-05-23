手袋｜藤編袋又熱爆全城！不只Chloé　盤點10款親民易入手精品

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-23 19:03

夏日到來，曾紅極一時的藤編袋、草編袋捲土重來，再度成為時尚迷的搶手單品，這次除了一般常見的大容量草編袋，許多品牌也推出迷你可愛尺寸，手機、錢包丟進去，輕鬆出門！

除了最近很紅的Chloé Woody tote bag，小編還整理了10個2021春夏精品藤編包、草編袋款式讓大家可以慢慢挑選，準備好被燒了嗎？（趕快點擊放大欣賞嗎~）▼▼▼

+ 34 + 34 + 34

同場加映：LV、DIOR、CELINE入門手袋點樣揀？5款永不過時的經典logo包推介（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

同場加映：手袋｜春夏名牌「腋下包」輕便百搭 Celine、LV 人氣款式9大推介（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 41 + 41 + 41

延伸閱讀：

【VOGUE 搜好價】4月時髦選物總整理：通勤時髦電腦包、夏季必備涼爽亞麻單品、如何看臉型挑選最適合的太陽眼鏡

2021水桶包推薦｜10款最讓人心動「精品水桶包」最新設計和經典款式全盤點

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021藤編包推薦！10款最適夏日的精品編織包盤點，Dior、Gucci、Loewe、Chloé、Fendi熱門包款一次整理】