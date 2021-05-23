手袋｜藤編袋又熱爆全城！不只Chloé　盤點10款親民易入手精品

撰文：VOGUE Taiwan
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夏日到來，曾紅極一時的藤編袋、草編袋捲土重來，再度成為時尚迷的搶手單品，這次除了一般常見的大容量草編袋，許多品牌也推出迷你可愛尺寸，手機、錢包丟進去，輕鬆出門！
除了最近很紅的Chloé Woody tote bag，小編還整理了10個2021春夏精品藤編包、草編袋款式讓大家可以慢慢挑選，準備好被燒了嗎？（趕快點擊放大欣賞嗎~）▼▼▼
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同場加映：LV、DIOR、CELINE入門手袋點樣揀？5款永不過時的經典logo包推介（點擊放大欣賞）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021藤編包推薦！10款最適夏日的精品編織包盤點，Dior、Gucci、Loewe、Chloé、Fendi熱門包款一次整理】