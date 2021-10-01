精品耳環｜嚴選5款中性款式　盡顯Ambush﹑Dior﹑Prada高級設計感

除了戒指、耳扣、項鍊、手環等一系列飾品，本文編輯將為各位讀者帶來今季必備的精品設計飾品推薦，本次的主題是耳環，那麼事不宜遲，趕緊開始吧！



不論你追求經典款﹑質感款還是簡約風，以下5款設計師製作的耳環也能滿足你（點擊放大閱讀）▼▼▼

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「另類經典」Prada

相信不少喜愛 Prada 和 Raf Simons 的讀者都樂見 Raf 的加入，並期待他能為本已十分受到愛戴的品牌注入更多的全新活力。而事實證明，他做到了，他運用自己擅長的 logo 和圖像設計，將 Prada 承載文化的標誌以屬於 Raf 的語彙重新詮釋，這款三角 logo 耳環即是最佳證明，證明在 logo 運用上，Raf 無疑是出類拔萃的存在。

「質感立體」Ambush

Ambush 在飾品設計上一向也是腦洞大開的能手，擅於以各種意想不到卻又十分合理的角度去創造絕無僅有的作品，時而怪誕奇異；時而低調質感，而這款以呼應品牌名稱的 「A」 字樣去設計的耳環正是後者的最佳代表。除了刻印在耳環上的 logo 提供亮點外，其方正、剛硬的廓形也為飾品本身的存在增添立體感和存在感，將飾品點綴造型的初衷展露無遺。

「瀟灑趣味」Cloud by Cloud

由造型師 Cloud 創立的台灣新興飾品品牌 Cloud by Cloud，以富巧思和細節的作品表現品牌輕鬆、趣味的精神，像是這款 Cissy 耳環，以我們熟悉的「流星」飛過作為飾品外型的設計，存在感十足且具俐落瀟灑之感，再加上飾品上的孔洞，更加深了猶如流星閃過般的流動感，實屬一款令人敬佩的創意之作。

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「高端街頭」Dior

近期討論度最高的系列莫過於 Dior 2022 Summer，箇中原因無非是與全球知名Rapper Travis Scott 的聯名合作。而除了服裝受到大量關注，本季的男性珠寶也都是話題性極高的值得收藏之作，就像這款以藍色寶石為主體的耳環，鑲上代表 Travis Scott 的 「TS」 字樣以及代表 Cactus Jack 的仙人掌圖騰，而且皆為金的材質，為飾品賦予高級感的同時也形成了豐沛的街頭氣息。

「極簡純粹」All Blues

如果飾品之於你就得是極致簡約，沒有任何多餘設計的存在，我想 All Blues 的這款銀耳環就是你最好的選擇，作為一個瑞典品牌，來自北歐的極簡風格就像是它與生俱來的血液，流淌在品牌的每一個細胞裡，用最好的材質、最純熟的技法，打造出最單純的飾品，這是屬於 All Blues 的精神，也是以「質」為上的時尚人士對飾品最根本的堅持。

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