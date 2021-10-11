Fendi新手袋「First」10件不為人知的事　採用顛倒F Logo火速斷貨

Kim Jones 不僅在 Dior 男裝用跨界、聯名以及與藝術結合，讓品牌登上高峰，成為男裝指標，熱愛工作不嫌忙的他，在去年正式加入 Fendi，首季用高級訂製服打頭陣，宣告全天下設計女裝他也很在行，2021 年秋冬成衣系列的發表，優雅的服裝輪廓，加上在細節上年輕化的配件設計，讓熟女一律到少女全被圈粉！包袋身為一個品牌的命脈，他則用「First」這款包打頭陣！



1. Kim Jones的首作

這款包光看名字「First」就知道 Fendi 對它寄予厚望！他不僅有著名列前茅寓意，同時也代表著這是 Fendi 改朝換代後，首個全新包款！包袋身為品牌的營收命脈，「First」也能視為拿來實測 Kim Jones 首季營收的最大考驗。

2. 拿下新經典寶座

Baguette、Peekaboo ... 等經典不敗的包款，一賣就是數十年！因此「First」除了展示新任創意總監的設計功力之外，最大的任務便是需要承襲品牌的長青前輩包款，擁有一推出就狂賣的功力，同時十年後再回頭看依然迷人的特性，因此該包款除了融入 Logo 設計外，在輪廓上亦保留極為簡練的線條。

在近日該包款正式上市，果不其然不僅女星們搶著曬，更造成旗艦店一陣「缺貨潮」，儂編整理出該包款 10 個特色與細節故事，讓妳看看這款包多有魅力！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. Logo也能很簡約

在當今許多品牌都把 Log o以斗大方式呈現，讓 「簡約」兩個字似乎成為都市傳說，消逝在時尚伸展台上！但「First」包款巧妙的將 Fendi 品牌字首倒至成為包蓋，字母長邊的俐落線條加上包身的廓形，讓整體從視覺上看來不過於招搖，反而超級簡約！

4. 一隻手即可開關

不疾不徐不過於匆忙，是構成女孩優雅的關鍵，因此 Fendi 的「First」 包款在開關的設計上極具人性化，僅要靠一隻手輕壓上方的開口，即可打開包蓋。

5. 越簡單越複雜

簡練到無任合拼接或綴飾的「First」包款其實蘊藏著為極為複雜的工藝，在包口開合處倒置的 F 字樣，品牌以皮質鑲嵌包覆的方式，讓你在使用上能有更好的手感，包身與包蓋的銜接處，僅運用一塊皮的拼接方式，除了展現工匠的工藝外，同時也考驗皮質的柔軟度。

6. 兩種用法

在秀上即可看出「First」可手拿、肩背兩種用法，因子在使用上他可以輕鬆的斜背成為日常通勤使用，左右的扣環拆掉背帶後，可輕鬆以 180 度旋轉藏於包袋內，讓該包款化身為手拿包，一秒成為約會及晚宴時的最佳夥伴。

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7. 再小也不廢

Fendi 這款全新的包款一共擁有兩種尺寸，中型的大小不僅拿在手上很吸睛，超大的容量更可以方便收納許多物件，小型的尺寸除了擁有優雅小巧的外型，在容量上他絕對稱不上小廢包！可放入手機、錢包、鑰匙及補妝工具的容量，絕對能滿足所有女孩的需求。

8. 多元配色

基於對「First」包款的厚望，該包款在初次登場時便以多元的配色、皮質問世，從基礎的細緻小牛皮、柔軟的剪羊毛、特殊皮質到毛氈植絨面料一定俱全！不管是頂級的包款收藏家，還是剛認識 Fendi 的新手，全都能在店上找到命定款。

9. 延伸至鞋跟

「First」顛倒的 F 字樣不僅呈現於包袋開口上，為致敬過去品牌首創的懸空式鞋跟，設計師亦將這個別具風格的 F Logo 呈現於鞋跟上，展現品牌獨特的創意，同時亦延續過去老佛爺，每一季皆藏有玩味細節的精神。

10. 女星齊曬包

這款包一上市便吸引全球女孩的注意！從地表最強部落客 Chiara Ferragni、歌手Rita Ora、Lily Allen到亞洲藝人張柏芝、吳謹言、賈靜雯、陳庭妮、曾之喬、莫莉 ... 等不同風格的時髦女孩，都用不同的思維展現「First」多元的面貌！

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