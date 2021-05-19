比LV歷史更悠久　法國頂級品牌Moynat全新5款手袋重新演繹經典

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-19 17:43

MOYNAT伴隨著創始人Pauline Moynat的故事而誕生。作為19世紀首位，唯一的女性製箱師，她將女性的柔美氣質注入由男性主導的奢華旅行箱設計之中，將設計提升至法國「美好時代」 Belle Époque的藝術境界，揭開品牌傳奇之旅。 自1849年以來，女性氣息和精湛手工藝便是品牌重要傳承，如今設計師Nicholas Knightly步入MOYNAT殿堂，撰寫全新傳奇篇章。

來自英國的Nicholas Knightly，曾經有在Louis Vuitton擔任配件設計的工作經歷，他表示：「MOYNAT旅行箱和包款的創作猶如高級訂製時裝，以近乎嚴苛的工藝為個別客戶量身定制」，Nicholas Knightly說道，「品牌所傳承的創作品質和精湛工藝無可比擬，與工坊工匠們的合作令我備受啟迪。穿過工坊內整齊擺放的染料區，看到一切可想像到的色彩都在這裡用來描繪實踐某人的夢想包款，這是真正的快樂所在。 」

MOYNAT的每件作品都由工匠們傾力手工打造，是對巴黎奢侈品牌經典傳承的當代探索。Nicholas Knightly從品牌典藏檔案中汲取設計靈感，與MOYNAT的專業工匠共同探索工藝、曲線和無可比擬的品牌印記，以此創作出充滿自由視角的全新5大作品，本文一起為你盤點。

Nicholas Knightly加入MOYNAT後如何重新演譯經典元素，同時創新？點圖看全新5大款式▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

同場加映：Hermes｜2021春夏最值得期待的5款手袋：兩款Birkin變奏超吸睛（按圖預覽）

+ 7 + 7 + 7

同場加映：2020全球十大最保值手袋 比投資股票好的Hermes Birkin只排第三（按圖預覽）

+ 2 + 2 + 2

同場加映：Chloe最受歡迎5款手袋推介 大熱Woody帆布托特包外要留意這4款（按圖預覽）

+ 36 + 36 + 36

延伸閱讀：

2021最想購入的10大精品包款推薦，從入門款、經典款到「斷貨超難買款式」一次盤點

購包夢幻指標！愛馬仕 Hermès 經典Constance康康包，五點你必須認識的事

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：MOYNAT新上任設計師5大全新絕美包款推薦，設計師Nicholas Knightly開啟全新篇章】