3個特色襪子技巧為穿搭畫龍點睛　與下半身同色能提升延伸感

許多人搭配時往往全身都搭配了重量級單品卻忽略了小細節，而有一個常常被忘記能畫龍點睛的小配件正在默默哭泣，那樣單品就是幾乎每天都會用到的襪子！現在就讓搭編來分享三種穿搭高手常用的襪子搭配技巧，一起提升造型的完成度吧！

＃延伸法

最基本也最懶人的的搭配方法就是採用與褲子同色系的襪子，藉此延伸腿的視覺長度，多一個層次的同時也不會讓視覺被截斷，可說是個子不高的朋友的好幫手呢！而對於衣櫃只有黑色褲子的朋友更是只要平時的襪子就能做搭配囉！

+ 3 + 2

#呼應法

採用與上半身任何一個顏色同色系以達成呼應效果，可說是最簡單的提升穿搭質感的小Tips！而當呼應的目標顏色越跳效果就會越出色！不用再為顏色搭配苦手啦！讓你輕鬆一秒變成朋友眼中的穿搭高手！

#焦點法

如果買了雙花襪子卻沒有相近色系的單品能搭配呢？這時候就大膽地採用焦點法吧！除了在全身同色系時能畫龍點睛讓造型不至於沉悶外，高階班也能單純用來增加一個層次跟色塊來進行色彩遊戲！但是也要小心不要放太多顏色而讓整體沒有焦點！

+ 4 + 3 + 2

Dappei 結語：

經過搭編介紹的三種襪子搭配方法後是不是迫不及待、躍躍欲試呢？正好趁著冬季馬上以高彩度的襪子加入穿搭中，為無聊的路人增添街道上的火熱的情緒，成為大家眼中的暖男／暖女吧！

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原文：別再忽略「襪子」這個穿搭小細節！利用細緻的配件來決一勝負吧！

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