G-Dragon PEACEMINUSONE聯乘Nike　Kwondo 1純白雛菊斯文雕花波鞋

9 月初，全球時尚潮人 G-Dragon（權志龍）在 Instagram 曝光 PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1 最新聯名鞋款，證實了今年 5 月份雙方繼續攜手的傳聞。



這是繼 PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1「Para-Noise 2.0」後，再度展現屬於權志龍美學的聯乘作品。不過相比起本就經典的 Air Force 1 為藍本製作，此回 Kwondo 1 似乎看起來更接近 G-Dragon 高端又細膩的個人風格。為此，筆者便與各位一同淺聊這次話題。

G-Dragon 美學展現：PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1

一般來說標誌性人物與品牌合作，往往前者會選擇與自身造型有連結的款式為藍本，例如是 AMBUSH 主理人 Yoon Ahn，曾就以年輕時購入的 Air Max 180 進行改造，Kim Jones、藤原浩等皆是如此，而這次， G-Dragon 也是同樣狀況。

G-Dragon再次與Nike推出聯乘鞋款，這次的設計外型如何突顯他的獨特個人風格？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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大家都知道，G-Dragon 一直以來橫跨領域塑造起來的生活造詣，已形成出只要提到其名號，便會讓人自動聯想「高級 Vibe」的個人審美觀。隨興自然和介於中性之間的裝扮，由 G-Dragon 來詮釋往往得心應手。

而此回 PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1 的設計，也亦是強調 G-Dragon 本身的穿搭喜好。純白色的鞋身，搭配雕花 Brogues 和翼紋 Wing-tip 常見的紳士鞋設計元素，使運動氛圍濃厚 Swoosh 得到確立的時尚平衡。

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不過相信大家看著的同時，應該會先想起曾是 Nike 子公司的美國時尚品牌 Cole Haan。在 G-Dragon 重新定義前，過去 Nike 就有將現在常見的 Air Sole、Air Max、Lunar 運動科技，注入在皮鞋領域，拓寬 Cole Haan 充滿都會紳士感的流行邊界。甚至，更找來 fragment design 詮釋當時的 LunarGround，探討傳統正式與現代城市需求間的嶄新輪廓。

當時 Cole Haan 的設計副總裁 Phil Russo 更指道：

「設計的目標是打造一款走上街頭的鞋履，利用創新運動的同時，保留其真實和永恆美學的樣貌。而 LunarGrand 便是挑戰正裝鞋適應層面的先入之見。」 Phil Russo

那麼話說回來這次 PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1 聯乘款式，不光是能看出開篇所述 G-Dragon 過去日著 Oxfords、 Derbies 等在喜愛搭配上的生活經驗，這回全新作品融入的 PEACEMINUSONE 字樣與雛菊符號，以及將傳統認知上的根底拿除，某種程度而言，也是代表著挑戰現代人士對風格展現上的美學需求。

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總結

其實，G-Dragon 這次 PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1 自曝光以來，相比去時 Air Force 1「雛菊聯名系列」熱度稍低，甚至中國還有些潮流玩家們說出：「好土」的想法。雖然說青菜蘿蔔各有所好，這裡也並不方便評判想法錯與對。

但是站在設計者與品牌的方向來看，畢竟 Air Force 1 早已風靡許久，而 PEACEMINUSONE x Nike Kwondo 1 則是雙方在正裝與潮流運動達致平衡的心血結晶，裡面更內蘊不少個人在美感層面上的感知汲取。筆者自己而言是滿喜歡的，那麼在座的各位又怎麼看待呢？

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