ORIS新款Aquis潛水手錶　以回收海洋塑料打造獨一無二繽紛面盤

ORIS常響應國際中的各環保組織，提供贊助經費、創作與環保組織相關的限量手錶等等，最近品牌再度發揮他們所堅持的「Change for the Better」理念，新作Aquis Upcycle日期錶又是一款和環保議題有關的產物，特別的是，品牌這次直接將再生資源導入手錶的製程，除了賦予手錶別具一格的視覺印象，更重要的是能夠節省能源、降低溫室氣體排放量，對於維護地球環境默默付出一份心力。



有鑒於研究報告指出，每年全球被製造的塑膠物品中，只有9%會被回收利用，影響所及，導致每年將有高達1,300萬噸的塑料垃圾流入海洋，對環境生態造成影響深遠的威脅，為了喚醒人們減塑愛地球的意識，ORIS繼之前和太平洋垃圾篩選組織（Everwave）合作打造出Clean Ocean限量錶後，2021年新發表的Aquis Upcycle日期錶再度找來瑞士的環保公司#tide合作，將回收的海洋塑料引進作為手錶身上的元素。

ORIS全新Aquis Upcycle日期潛水錶，有36.5mm及41.5mm兩種尺寸，每個面盤都是獨一無二的紋路。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 4

兩年前所推出的Clean Ocean限量錶正面看起來就是一款藍色面盤與錶圈的Aquis潛水錶，不過它的錶背鑲入了再生PET塑料做成的裝飾，當時我們就對ORIS的創意和環保理念感到驚豔，至於2021年的Aquis Upcycle日期錶再度沿用類似的概念，只不過這次再生PET塑料就不再默默放在錶背那麼簡單了⋯⋯

Aquis Upcycle日期錶分別推出41.5mm和36.5mm兩種尺寸，它們都搭配灰色的陶瓷錶圈，至於手錶內外設計都跟一般的Aquis潛水錶如出一轍，兩款錶除了大小有別，透過單向旋轉錶圈上的刻度也可以快速辨認——錶圈有刻畫出前15分鐘刻度的為41.5mm、錶圈只有5分制單位刻度的則是36.5mm，兩款錶同樣都有300米的優質防水性能，日常佩戴能發揮強大的實用機能。

同場加映：盤點CASIO、CITIZEN、SEIKO聯名錶 天空之城、Star Wars迷必留意（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 17

但手錶的規格其實並非Aquis Upcycle日期錶這次的設計重點，因為ORIS是在其實用基礎上融入環保概念，品牌使用回收再製的PET塑料來製作面盤，因此面盤上那些看似抽象繽紛的藝術顏料感裝飾事實上是我們在海邊見到的塑膠垃圾再生而來！高反差效果令人感到驚豔。由於PET塑料在再生過程中形成的圖案與顏色並沒有一定規則可循，因此每一款Aquis Upcycle日期錶的面盤紋路都不可能一模一樣，這帶有隱性限量感的風格讓人得以享受它的美感之餘，還能提醒佩戴者共同為減少海洋塑料垃圾這樣的遠大目標而努力。

過往品牌推出的環保聯名手錶往往都是採限量發行，但是Aquis Upcycle日期錶卻有點打破陳規不特別設定為限量產品，但其實每款手錶上的隨機紋路都是獨一無二，不管有沒有限量，每位錶主戴在手上的Aquis Upcycle日期錶都有期獨特個性，看起來像是藝術創作的環保概念錶，這構思真的很有才。

同場加映：6款替代Rolex水鬼平民潛水錶 Timex、SEIKO、CASIO性價比極高（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 29

同場加映：G-SHOCK｜農家橡樹手錶推出全新4色 不鏽鋼錶圈、錶殼更防摔耐用（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 10

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：好像在面盤上作畫！ ORIS新款Aquis潛水錶設計和環保有關】