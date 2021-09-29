Rolex勞力士手錶長期缺貨　專門店如吉舖？ 官方罕見發聲明回應

現在如果有空到Rolex勞力士專賣店走走，應該都會注意到店內空蕩蕩的一片、看不太到手錶陳列在錶櫃中，尤其是那些熱門錶如水鬼、Daytona或GMT-Master II等，想看到實錶幾乎不太可能，由於貨量少、市場需求卻很高，這衍生出一些問題包括配錶排隊文化，或是二手市場持續飆漲的商品價格等，讓人對於總是缺貨缺很大的勞力士不免提出質疑：他們是不是刻意控制生產數量，藉此來哄抬自家產品的價格。



針對現在已經有點誇張的市場情況，有外媒甚至發出了一篇專文探討，標題名為《Why the Rolex watch shortage is a 'perfect storm'》。

該篇報道針對勞力士手錶缺貨、炒價現象提出了分析，甚至還幫品牌獻策，認為如果要改善這種情況，或許勞力士官方可以建立他們自己的等候名單，或是看能以什麼樣的方式確保消費者都能用定價來買到手錶，如此一來就算一時間難以解決缺貨等待的時間，但至少可以保證買家不需要再用超定價才能入手，有助於改善失衡的市場情況。

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過去勞力士對外界有關自身產量和銷售的相關問題往往不會做出回應，但是這次很特別的是，當外媒邀影勞力士針對《Why the Rolex watch shortage is a 'perfect storm'》這篇報道給出回應後，品牌還真的對外發表一份聲明稿，內容如下：

「勞力士產品的稀缺性並非我們刻意採取的策略。實在是因為目前的產量無法滿足市場的需求，至少在不降低手錶品質的情況下是這樣的——我們拒絕為了提高產量而犧牲品質，想要手錶達到高水平需要時間琢磨，正如我們一貫所做的，我們將繼續花必要的時間來確保手錶符合嚴格標準，並且能滿足市場對於手錶品質的期望、可靠性和穩定性。所有勞力士手錶都是在我們位於瑞士的四個工坊所開發和生產的。它們由手工細心組裝，以滿足勞力士於手錶品質、性能和美學方面的特殊高標準。如此一來這勢必會限制我們的生產能力——當然我們將繼續盡可能地提升產能，可是前提是手錶要先能符合我們的標準。站在官方角度，我們會建議勞力士手錶還是從官方零售商購買比較保險，他們對於手錶到貨後的分配會有各家自己的一套SOP可以遵循。」

這份官方聲明看起來似乎沒有積極想要處理目前市場缺貨情況嚴重的意思，因為「盡可能」三個字實在充滿很多懸念，做不做得到又是另一回事了，而且聲明的最後那部分疑似有想要甩鍋給零售商的意圖，因為品牌並沒有要插手去管理排隊名單，各家店都有自己的玩法，那麼通常就是跟店家關係愈好的客人愈有機會先拿到錶，其他有興趣想買的人只能繼續漫長等待。

不過錶壇中倒也不是只有勞力士面臨類似的情況，像是錶王百達翡麗也是有部分熱門產品出現供不應求的情況，品牌總裁Thierry Stern近年受訪時也曾提過他有試着在提升自家品牌的產能，但是估計若要將現今的產能拉高一倍，其中牽涉到培訓更多製錶師所需要的時間成本，想要達標預估至少需要20年，因此從現實情況來說，勞力士或PP等大品牌的明星商品缺貨問題，短時間還是沒有辦法快速解決，市場似乎還是只能被動地參加這場搶錶之戰，要不然乾脆或是直接退出戰場，畢竟沒有買賣，也就沒有傷害。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士手錶長期市場缺貨 官方罕見發表正式聲明】