Rolex｜不是假錶　這款勞力士曾創驚人歷史　估價達2千萬元

Phillips富藝斯拍賣行將在2021年11月5日至7日舉辦「The Geneva Watch Auction: XIV」拍賣會，這場拍賣會最受矚目的焦點之前是獨立製錶大師Philippe Dufour罕見的鐘錶作品大全套，包括Grande & Petite Sonnerie大、小自鳴懷錶、Grande & Petite Sonnerie大、小自鳴黃金手錶、Duality雙擒縱手錶以及Simplicity小三針等，然而一場拍賣的拍品其實還有很多，像是同場拍賣就還有一款錶話題性相對沒這麼高，但論稀有程度也是很驚人的絕頂逸品，它便是勞力士1965年創作的原型潛水錶Deep Sea Special。



勞力士1920年代就憑着強調防水能力的Oyster手錶打響名號，此後品牌積極強化手錶的性能，因此到了1953年品牌創作出防水性能優於當時多數手錶的Submariner系列（號稱世界上第一隻防水達100米的手錶）；在此同時，勞力士也嘗試想要測試一下手錶防水能力的極限，品牌在水鬼推出的同時間也打造出一款具有相當厚實的錶殼搭配球型鏡面的原型潛水錶，並且透過直接把手錶綁在特里亞斯號（Trieste）潛艇的方式來測試手錶的防水性能，當時那款原型錶先後隨著潛艇潛到1,080米以及3,150米都成功返航。

有了第一次的成功經驗，勞力士後來在1960年再打造出原型潛水錶2.0，並由瑞士海洋學家Jacques Piccard與美國海軍上尉Don Walsh駕駛Trieste潛艇一起潛到馬里亞納海溝水深10,916米處，一舉創下當時人類以及手錶的深潛紀錄。

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從這些實驗中已經證實了Deep Sea Special貨真價實的防水性能，因此品牌在1960年代陸續又再做出少量的Deep Sea Special，目的並不是拿來市售，而是作為慶祝它寫下手錶下潛紀錄的紀念之用，勞力士把這些原型錶作品拿去送給在科學、學術領域的傑出人士以及和他們長期合作的經銷商夥伴或是博物館等——例如編號3號、曾被綁在Trieste潛艇的那款Deep Sea Special如今就收藏在華盛頓特區裡的史密森尼學會向大眾展示。

這些當年少量製作的Deep Sea Special在半世紀以來偶爾會有流入到拍賣會上的案例，但累計至今據說也只有5款曾被拿去拍賣，距今最後一次在拍賣會出現要追溯到2009年，當時是由佳士得所負責拍賣。

至於這次要在「The Geneva Watch Auction: XIV」拍賣會亮相的Deep Sea Special是一款由K金和不鏽鋼材質製作的雙色版本，有鑒於它的特殊性、稀有性以及代表性（當然半金錶殼的保值性也必須考量在內），因此這款造型奇特的深潛手錶原型其實預估價相當驚人，富藝斯拍賣行的估價一開出來就是CHF 1,200,000～CHF 2,400,000（約合港幣1,007萬～2,014萬），這和那四隻Philippe Dufour時計相比完全不遜色，據說很多收藏家對這款錶都超有興趣，屆時滿有可能以超過預估價高標的數字售出，就看它到時能將成交價衝高到何種程度了。

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Datejust為勞力士入門作品中款式最豐富的一個系列，其中41mm通常是男性會先考慮的尺寸，最新官方價格大概在港幣6萬至14萬左右。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：預估價格超過7000萬的勞力士原型潛水錶將登上拍賣會】