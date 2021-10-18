喇叭褲Flared Pants制霸秋冬潮界　CELINE、H&M有平有貴任君選擇

雖然近年時裝界一直由街頭風所主導，Sports Pants、Track Pants等運動褲款想必大家也擁有五六七條，但花無百日紅，再潮爆的Item總會有過氣一日，而且屆時往往會物極必反，流行出風格截然不同的東西。

例如喇叭褲Flared Pants，正正是今個秋冬季以一打百的最強名物。



BLACKPINK Lisa著用的這類小喇叭褲Flared Pants近年全球大熱。（Getty Images）

古典風造型定必再次回熾，Flared Pants就是最好證明。（LEASY INPARIS）

女裝喇叭褲Flared Pants精選：

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當然這類Flared Pants，其實早已在女裝界別流行了一段時間，不論是BLACKPINK Lisa或Grace Wales Bonner等Fashion Icon及設計師，這些年來都致力將此等古典風褲款發揚光大，為女性帶來潮童風以外的另一種Elegant選擇。

無花無假，NEEDLES也加入Flared Pants行列，將招牌Track Pants改為喇叭褲模式。（thedoublef）

這類中性一點的喇叭褲造型在CELINE和SAINT LAURENT的加持之下，將會在男裝界大受歡迎。（tim.iancurtis）

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更有趣的是，近期Flared Pants也漸漸滲透至男裝界別（男裝潮流向來比女裝潮流慢上一、兩年），不止CELINE、GUCCI等高級時裝對此設計推崇備至，就連NEEDLES、BED j.w.FORD等日本都加入這股行列，剪裁比歐美品牌更適合亞洲人身形。事關歐美褲款普遍褲腳較長，亞洲人穿上時往往要大幅度改短褲腳，但問題是如果將喇叭褲改短，其褲腳處所呈現的喇叭口外形便會被消失，失卻了Flared Pants原來的美學意義。

留意今年流行的喇叭褲，並非7、80年代那些由大腿開始便散開來的「大喇叭」款式。（rslantext）

「小喇叭」再加吊腳Cutting，才是這股Flared Pants熱潮的軸心概心。（tim.iancurtis）

值得留意的是，今年流行的喇叭褲，並非我們爸媽70年代那些大熱設計，即是由大腿開始便散開來的「大喇叭」款式，相反「小喇叭」Cutting才是王道，特點是褲子從膝頭以下才開始向外擴張，至於褲腳也不一定要拖地，可以是以Boot-cut或吊腳的方式示人，更具古典斯文風味之餘，亦相對衞生。真金白銀數以千元購買一條褲子，想來大家都不願在街上或如廁時，讓褲腳觸碰到公廁地上污漬斑斑的液體了吧？