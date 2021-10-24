被遺忘日牌│木村最愛格仔恤品牌是生或死？GDC原來曾在尖沙咀開店

「被遺忘日牌」專題上一回介紹過Circle、WHIZ LIMITED、WOLF'S HEAD、DOARAT及BAL 5大昔日人氣品牌，有些已消聲匿跡，有些則仍然健在，有些則浮浮沉沉，未知今回憶述的牌子，現在又是甚麼景況？



文章重溫：細數被遺忘日牌 木村最愛飾品成集體回憶 廣末涼子前夫品牌曾大紅

因木村而爆紅的TENDERLOIN。（日本雜誌）

TENDERLOIN兩大主理人辺見馨、西浦徹。（TENDERLOIN）

1：TENDERLOIN

要形容TENDERLOIN頗奇怪，只因她在香港是如此名不經傳，但實情在日本卻地位超然，萬人敬仰，這樣的日牌，的確少見。

成立於1997年的TENDERLOIN，由邊見馨、西浦徹、前原完治等五人創立（成員不時有更動），主打美式休閒風情。但不同於其他日牌設計師，從一而終植根日本，TENDERLOIN設計團隊均自少在洛衫磯或倫敦等地區生活，歐美文化基因混然天成地植入血液中，設計出來的服飾其視野自不然與一般日牌大有不同，是一眼就能辨別到的。

TENDERLOIN設計滿載美式文化風情。（TENDERLOIN）

而熱愛機車文化的前原完治，更憑藉參與機車團體成功和野口強、西山徹、幹田卓司和石塚啓次 （WACKO MARIA創辦人）等業界大人物，建立深厚關係。如是者在2004年，經野口強的穿針引線，TENDERLOIN很多服飾都被安排到日劇《Pride》的服裝指導團隊中去，再經由男主角木村拓哉浪接浪的親自著用，直接展示在螢光幕之前，使到TENDERLOIN平地一聲雷，立即爆紅起來。

日劇《Pride》劇照，看到已離世的女主角竹內結子，叫人唏噓。（Pride）

劇集內多次著用的TENDERLOIN格仔恤。（Pride）

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云云TENDERLOIN戲服之中，尤以格仔恤最受歡迎。事關劇內的里中晴（即木村拓哉）不但多番著用該產品，更加是所有顏色（緣 × 黑、藍 × 黑、黃 × 黑色）版本都會著用，有如制服一樣。如此「Hard Sell」，這款格仔恤故之然光速Sold Out，也被炒至超過十萬日元天價，是每間賣取店趨之若鶩的珍品，當年要買得到，其難度絕不比買Goro's和WOLF'S HEAD為細。

除格仔恤外，馬蹄鐵戒指也是TENDERLOIN另一招牌Item。（rakuten）

TENDERLOIN要求分銷商不可以將每季產品的產品照上載到網店之中。（Ark）

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不過時移世易，現在年輕一代對TENDERLOIN認識不多，品牌並沒有結束營運，事實上品牌仍然存在，位於東京惠比壽的專門店也一直在此，亦非經營不善，只要一眾主理人們近年希望走低調小眾路線而已。基本上不作任何網上宣傳或帳號運作，更要求分銷商不可以將每季產品的產品照上載到網店之中（情況如上圖），希望消費者親身到訪店舖，親自接觸產品，可謂用心良苦。

realmad Hectic主理人江川芳文。（Hombre-Niño-blog）

2：realmad Hectic

realmad Hectic則是一個已結束的品牌，壽終於2012年，然而它在十數年前，卻的的確確掀起過一場潮流大風暴。

realmad Hectic由一位叫江川芳文的滑板愛好者創立，前身為一間叫Hectic的時裝選物店，發展至1998年則改名realmad Hectic，轉型成為自家品牌，主打美式休閒滑板街頭風，仿如一個來自日本的Stussy。

1999年的KAWS 1st COMPANION × REALMAD HECTIC × Bounty Hunter。（Bounty Hunter）

但realmad Hectic的衣服設計其實頗一般。（realmad Hectic）

但實話實說，論服裝設計，realmad Hectic從來不見得有很大特色，反而在配飾配件類別市場，則闖出自己一片天空。曾與KAWS、Bounty Hunter合作出玩具，亦成功與Nike推出過別注Air Force 1。然而最大的成就，始終非與mita Sneakers合作的New Balance MT580系列莫屬。

歷代realmad Hectic × mita Sneakers × New Balance MT580球鞋。（realmad Hectic）

New Balance 580系列誕生於1996年，本來並不見得是甚麼人氣鞋款。誰不知踏入千禧年代初，江川芳文和上野球鞋店代表國井榮之忽發奇想，成功拉攏New Balance JP合作，打造realmad Hectic × mita Sneakers × New Balance MT580三方聯乘系列。

歷代realmad Hectic × mita Sneakers × New Balance MT580球鞋。（realmad Hectic）

MT580起初只屬小試牛刀，誰不知卻憑藉標奇立異配色，食中當年Outdoor潮流（尤以第3代最受歡迎），未幾更吸引到stussy、鼓手沼澤尚以及Undefeated的聯乘合作，產品通通在二手球鞋市場被炒至天價，香港潮流人代表陳冠希、余文樂和李璨琛也是忠實支持者，不但成功打破New Balance只有灰系球鞋的印象，更與當時的Nike Dunk SB並駕齊驅，將球鞋市場二分天下。絕對是一眾80、90後美妙的潮流回憶。

熊谷隆志在日本時裝界地位尊崇。（cpcm）

原宿生活選物店CPCM是大家他朝遊日時很值得朝聖之地。（cpcm）

3：GDC

提起熊谷隆志，大部份人除了覺得他外表與Wyman有幾分相似外，最多亦只會想起其新晉自家品牌WIND AND SEA和原宿生活選物店CPCM而已。但其實熊谷氏才華橫溢，身份極之多元化，除了是時裝設計師，也是造型師和室內設計師，而他成立的自家品牌同樣多過人，除WIND AND SEA外，過往還有NAISSANCE，和今次的主角GDC。

熊谷隆志與NIGO。（cpcm）

GDC的昔日設計，風格走休閒簡約路線。（rakuten）

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不同於裏原宿街牌，98年創世的GDC（本名Grand Canyon）自誕生以來便一直低調雅緻過人。明明與NIGO、窪塚洋介等人老友鬼鬼，GDC卻較少原宿品牌常見的Pop Art、軍事、機能或滑板風元素，衣服無論在用料、用色和剪裁方面，一律成熟優雅過人，與當時大熱的法國簡約代表agnès b.和A.P.C.有異曲同工之妙，仿佛在訴說good enough、BAPE、Whiz、NEIGHBORHOOD只屬潮童玩意兒，而大人則著GDC似的（事實上GDC的顧客層面一直相對成熟）。

熊谷隆志至今仍然活躍時裝雜誌領域。（cpcm）

GDC時代的熊谷隆志與窪塚洋介，時為2013年。（GDC）

縱然GDC已結束經營，卻是熊谷隆志芸芸自家品牌裡，與香港最有緣份之一個，因為2000年代初，它便曾經被沈嘉偉的I.T集團買下香港經營權，開設專門店，選址尖沙咀新港中心。記憶中店舖座落商場1樓，與另一日牌Montage專門店相近，舖面積不大，哪怕售價並不便宜，卻總予人休閒舒泰之感，對於當是仍然是初中生的筆者而言，只要不望到價錢牌就是了。