日本品牌│海員橫間Tee起家OUTIL　法國製造卻擁日本職人改造之魂

雖然很多人偏愛視海員橫間Tee（Marinière）是暑天度假產物，但於這個連英女王也因為溫室效應而被激得半死的世代下，香港的秋天早已變成夏天，而冬天則變為秋天矣。所以11月期待能夠在銅鑼灣穿上羽絨大褸，可謂癡人說夢，還是長袖Tee最實際。



Gabrielle Chanel本尊著用Marinière經典照。（wiki）

老頑童Jean Paul Gaultier也是橫間控。（Jean Paul Gaultier）

提起Marinière橫間Tee，基本上時裝人第一時間只會想起法國，第一個印象來自Gabrielle Chanel，第二個是Jean Paul Gaultier，之後甚麼Saint James、ORCIVAL等等，均引證法蘭西人與横間衫的緣份，實在根深蒂固，不容其他國度的人來動撼。

OUTIL主打法式工裝兼中性路線。（OUTIL）

因此雖然精益求精的日本服裝設計師職人，並不能將他們從美國人手上，搶去牛仔褲王者寶座的故事，照板煮碗套用到Marinière身上，但對這款歷史悠久的衣服加以適度剪裁或細節改動，一眾日系品牌也還是熱中又駕馭得來的，今日介紹的OUTIL正是如此一個單位。

。（OUTIL）

OUTIL是一個來自東京的品牌，但OUTIL則是一個法文，法語中有工具之意。雖然日牌以法文來命名並不罕見，最偉大的COMME des GARÇONS正是其一，但OUTIL對法國文化之推崇，卻遠非只有單純發音上的意義。事關品牌設計師對傳統法式工作服十分著迷，經常遠赴法國蒐羅古着服飾，接觸當地的工場與職人，希望宏揚日漸式微的法國製衣工業，讓這門典雅工藝得以承傳下去。

*猶如睡衣一樣的Cutting無疑令TRICOT AAST的舒適度比傳統Marinière來得更高，¥20,900。（crouka）

*領口刻意造得闊大，印象鮮明。¥20,900。（crouka）

Marinière這款最能夠代表法國的服飾，當然是OUTIL著墨最多設計，他們也為這款自家作品命名出一個專有名稱：TRICOT AAST，驟眼看上去或許和一般Marinière無異，認真觀察或穿上身，則會發現其特別之處。首先有別於Saint James、ORCIVAL橫間Tee傳統制式，TRICOT AAST剪裁明顯闊大寬鬆，膞線下墜，手袖拉長，袖口和領口也刻意開闊，剪影與Graphpaper、stein.、sillage及SUNSEA等日牌常見到的輪廓相像。一般Marinière多是著用在外套的裡面，TRICOT AAST卻能夠直接著用在外面，將長袖Tee與衞衣Sweater混合起來，變奏出衣服中的Fusion菜。

TRICOT AAST也刻意在手袖上方位置加任留白空間，是一種傳統Marinière相較少見的形式。（crouka）

而為了彰顯法國製衣工藝之美，大部份OUTIL TRICOT AAST都交由法國巴斯克地區的一家工廠負責生產，據知該工場擅長製作一種厚實面料而著名，耐用之餘，亦同時具備光滑、柔軟和舒適果效，如斯日本設計，法國製造的組合，叫人豈有不必動之理？