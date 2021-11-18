男士飾物｜精選13款金色手鍊顯品味　GIVENCHY、A.P.C.點綴更加分

金色首飾自古以來都是權勢與地位的象徵，比起沈穩低調的銀色系首飾，金色系首飾則能在無形中讓你更有氣場，也能在穿搭中起到更強的點睛作用。可別再覺得金色手鍊太誇張，不敢嘗試，不少明星潮男都會選擇金色手鍊在細節處為自己畫龍點睛，顯得更加時髦有氣場。

文：Amber Chiu和Wenting Zheng（GQ Taiwan）



許多品牌推出近期推出的男士金色手鍊設計都可圈可點，簡約中不乏精彩設計。從千元平價款到萬元精品款。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】細節處也不馬虎！男人味十足飾品代表，精選 13 款金色手鍊替你的造型更增亮點！】