【City Boy】造型師長谷川昭雄完美示範　大陸品牌變出日系潮味

今日（11月26日）著名日本造型師長谷川昭雄在個人IG發布一系列新照，單看服飾設計，那典型的City Boy風味，以為是某日牌有新品面世，不過細看這《POPEYE》前造型師的文字，原來這名為PEACEBIRD的品牌，是來自中國。



如不加說明，還以為是《POPEYE》的造型照。（PEACEBIRD）

喜歡City Boy風格的人，定必聽過長谷川昭雄的名字，離開了成名地《POPEYE》後，他接連替品牌製作產品目錄的Look Book造型，由WTAPS、THE NORTH FACE PURPLE LABEL、nanamica、NAUTICA、Polo Ralph Lauren等，全部獲得一致好評，及後再跟潮流網媒HOUYHNHNM搞專頁AKIO HASEGAWA. HOUYHNHNM，更以簡稱AH.H名義推出個人品牌，將造型師工作由服裝配襯拓展無限大。

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今次跟長谷川昭雄合作的是國內品牌是PEACEBIRD，更是兩個單位的聯乘合作系列A.H for PEACEBIRD MEN。從照型照片所見，瀰漫著濃濃的City Boy色彩，即是簡約風格、闊身剪裁、素色色系，加上疏離氛圍，令這輯照片聚眼看上來跟WTAPS或THE NORTH FACE PURPLE LABEL無異，而重點單品Coach Jacket，Navy色配合防水尼龍面料和Thinsulate填充物，大玩Ubran Outdoor風，長谷川昭雄此設計更是讚不絕口，「由曾於Saint Laurent工作日本設計師操刀，在中國製造，所以質量非常高，價錢更是十分便宜，只售2、3萬日元（約2,400至3,000港元），在日本根本買不到。」講到是世界級的驚世設計。

Coach Jacket是焦點單品（PEACEBIRD）

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雖然長谷川昭雄確實有點「賣花讚花香」，但當看過PEACEBIRD昔日設計，就會充份明白錢是值得花的。到PEACEBIRD官網查看，這寧波品牌於1996年創立，旗下有男女童裝、家居用品等不同支線，現是國內上市公司，每年推出1萬多款新產品，2020年實現全渠道零售額128億人民幣，難怪能請到長谷川昭雄出手。

陳冠希也曾著用PEACEBIRD（PEACEBIRD）

「讓每個人盡享時尚的樂趣」是PEACEBIRD的品牌使命，不過其設計似乎欠點甚麼似的，即使陳冠希也曾著用，感覺仍是希望潮卻完全不夠潮的那一種。不過，經長谷川昭雄妙手仁心打救，新系列即時添上日系設計味道，正所謂人靠衣裝，品牌也靠包裝，PEACEBIRD今次投資應該物超所值。



重溫長谷川昭雄製作的經典造型照：