THE NORTH FACE PURPLE LABEL秋冬新品　日系素色配城市機能設計

THE NORTH FACE PURPLE LABEL繼上年以「WHISPER OF THE WIND」為秋冬主題後,來到2021年的秋冬系列,再次以風為命題──「ROOTS IN THE WIND」,同樣是希望都市人於忙碌的生活之中,在秋風中感受大自然的變化,並對環境產生興趣。



2021 THE NORTH FACE PURPLE LABEL的秋冬系列(nanamica)

THE NORTH FACE的日本支部PURPLE LABEL,自2003年開始,由日本戶外品牌nanamica共同主理,透過日本設計與獨特的面料作為號召,糅合著機能與時尚性,目標主打亞洲人市場,每季配以不同的主題,不論是復古、軍事、戶外或是街頭文化也會取經。推出至今已經有著18年的歷史,亦是The North Face旗下較有歷史的支線之一。來到2021年THE NORTH FACE PURPLE LABEL秋冬系列,以「ROOTS IN THE WIND」為創作主題,當中由軍事衣物尋找靈感,再注入一直堅持的Urban Outdoor文化,從Lookbook已經感到秋涼的風。

戶外品牌一直重視環境保護,THE NORTH FACE PURPLE LABEL自然也不例外,直言致力用上對環境影響最小的物料製作衣物,配合上主題的隱藏訊息。首先整個系列也是用上100%的有機棉,並結合功能性素材而成,可視為環保的混合功能物料。例如洗水牛仔布,就是用上有機棉材料製,在靛藍染色的棉經線中,混合再生尼龍物料,不使用任何化學品,同樣營現出傳統洗水效果的環保天然產品。當中的THE NORTH FACE Mountain Jacket,就以美軍的 M51 Parka作為藍本,再配以牛仔物料製作。

在輪廓方面配以闊身的剪裁風格,正是當下流行的造型之一。(nanamica)

是次整個系列中的KODENSHI® 羽絨產品,也是用上日本的「河田羽毛」精製的CLEAN DOWN作填充物,不單重量輕、柔軟而且相當衛生。鮮黃色的Field Down Jacket,以90年代的THE NORTH FACE Baffin Jacket為基礎,加入美軍的Field Jacket作細節,並且用上高密度機織面料打造。如果細看衣物會發現有一種原始紋理與質感,加上大地色系作主調,散發出一種柔和與自然的氣息,因為不少布料也是盡量減少染料打造,保留了面料的最初的紋理。另外在輪廓方面配以闊身的剪裁風格,正是當下流行的街頭造型之一。不過也直言,雖然THE NORTH FACE PURPLE LABEL是由日本設計師主理,當中不少產品也不是配以日本製造,有興趣不訪再尋找日本製的單品。