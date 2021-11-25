男士皮靴｜嚴選20款秋冬鞋款　雕花靴、防水靴滿足你6種造型需要

靴子與冬裝經常會被聯想在一起，除了防水、保暖等機能性，份量感重的視覺效果也是其中一個重要因素；且靴子是一個變化性十足的單品，能輕易改變一個人的氣質，不論是粗獷或優雅，都能藉由不同款式營造出非常大的風格變化。

文：Amber Chiu、Wenting Zheng、Boga（GQ Taiwan）



以下 GQ 為你整理了六款「經典男士靴」介紹與購物清單，包括：工程靴、雕花靴、切爾西靴（Chelsea Boots）、沙漠靴（Desert Boots）、工作靴與軍靴！

1. ENGINEER BOOTS 工程靴

一開始是專門設計給火車鐵道工人使用的靴款，刻意設計較高的筒身保護腳部，側邊兩條調節絆帶，可視情況調節鬆緊，一般來說褲子會塞進去裡面，避免被煤炭燙傷以及被尖銳物刺傷。後來 Engineer Boot 受到許多重機騎士的歡迎，較高的筒身也可以避免騎車時被排氣管燙到，跌倒時還有效保護腳部避免受傷，到後來 Engineer Boot 幾乎與重機畫上等號。

2. BROGUE BOOTS 雕花皮靴

簡單來說就是雕花鞋的靴子版本，雕花的設計發明於愛爾蘭，側邊的孔洞和鋸齒狀可以方便水氣排出。最早期的靴子多為素面的款式，隨著雕花鞋的流行，才開始在原有的靴款上加上雕花，多點造型、不那麼拘謹的雕花靴才逐漸流行起來，是低調奢華的最佳選擇。

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3. CHELSEA BOOT 切爾西靴

Chelsea Boot 是最經典的男士靴款之一，最早是由英國維多利亞女王的御用鞋匠所發明的，原先是給貴族進行馬術時穿著，高度高於腳踝一點點，特色在於側邊加上鬆緊帶，直接套上就能穿，省去穿脫上的麻煩。後來在 60 年代由披頭四帶起流行，延燒至今，帶點西部風格讓造型更隨性不羈！

4. DESERT BOOTS 沙漠靴

沙漠靴起源於二次世界大戰，沙色的顏色在沙漠中形成保護色，簡單的兩孔設計方便穿脫，高度及踝、開放式鞋帶，多為圓頭薄鞋底，最常見到的就是麂皮做成的。

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5. WORK BOOTS 工作靴

最早是工人專屬的鞋款，因應工人的工作場合特性，需要一雙耐穿耐操的鞋款，圓頭、鞋身厚重可避免工作時受傷，底部加上鋸齒狀紋路增加抓地力，非常實用耐穿，至今除了備用在工作時的穿著之外，也成了 MAN 味十足的男性代表！

6. COMBAT BOOTS 軍靴

關於軍靴 Combat Boots 的首次登場，我們大約可以追朔回二戰時期，軍人用的靴款，在越戰後期以及戰爭結束之後，美國青年掀起了一股反戰運動，那是現在我們所看到的「嬉皮」、「龐克」等諸多次文化的起源，軍靴成了流行元素之一。今年再度席捲各大時裝週的軍靴，絕對是能增加男子氣概的代表靴款！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】秋冬就是要穿靴子！精選 20 款「男士經典靴」購物推薦，軍靴、工作靴、切爾西靴一次滿足！】