投資回報媲美Rolex　Supreme聯乘LouisVuitton拍賣幾多錢有交易？

至今不少人認為買潮物是流費金錢的行為，潮童只是追求短暫的炫耀快感，可是這想法極之落伍和老氣。現在是2021年，球鞋價值不斷破頂，拍賣會上也愈來愈多潮物的蹤影。日前，蘇富比舉行Street Culture相關的拍賣，包括Supreme自家出品和跟Louis Vuitton的聯乘。

從今以後，大家要改口：「潮物是賺大錢的投資！」



Louis Vuitton聯乘Supreme系列開賣日，全球Louis Vuitton專門店引來瘋狂搶購潮。（Getty Images）

時光倒流回到2017年，當時由設計師Kim Jones主理的Louis Vuitton，一手策動聯乘Supreme重磅企劃，打破Street Culture與High Fashion的鴻溝，甫推出即引來搶購熱，整個系列被一掃而空。大家早已預計這系列會升值，卻沒想過短短數年提升到大型拍賣會的層面，有否後悔當日沒請假排隊搶貨？

蘇富比舉行Modern Collectibles拍賣會，以Supreme聯乘Louis Vuitton系列為主打。（蘇富比）

日前，蘇富比舉行Modern Collectibles拍賣會，先以Supreme聯乘Louis Vuitton系列作主題，超過120件單品，由T-Shirt、Hoodie、帽子，到球鞋、背包、鎖匙扣等不同設計，價錢由475至6,785不等（約港元），最便宜的是Monogram Bandana，最昂貴的則是Danube PM Crossbody Bag，全部都可即時購買，不論是為聖誕節送大禮，還是作日後投資，這批單品的價格只會有升無跌，隨時又爆升，投資值價絕不比Rolex弱。



拍賣中最便宜與最昂貴的單品：

作為板牌，滑板理所當然是Supreme重要的設計，是次拍賣還有一套共216塊滑板上拍，屬2005至2021年間出品，當中包括Peter Saville、Damien Hirst、KAWS、村上隆等經典藝術聯乘，估價為8萬至10萬美元（約62.3萬至77.9港元），雖然已達港元6位數字，但超出這數目絕不令人意外。

一套共216塊Supreme滑板上拍（蘇富比）

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不過，相信這些潮物的炒價、拍賣價，都應該及不上一款仍未正式面世的設計，那就是Louis Vuitton跟Nike聯乘的Air Force 1，兩大品牌合作本身已話題性十足，現加上Virgil Abloh的離世，令這別注球鞋再添傳奇色彩，外國球鞋網已將其估值設定為「Insane」，可知人們對這設計有多瘋狂，炒價必定再破頂。

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