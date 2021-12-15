秋冬男士穿搭｜絎縫外套5個配搭公式　保暖型格兼備新手也能駕馭

市面上已經如火如荼推出許多秋冬單品，包括毛衣與各式各樣的外套，其中，說到保暖的外套款式，若擔心羽絨外套會讓身形像米其林寶寶，不妨試試「絎縫外套」吧！這款無論歐美或日系型人都愛的外套在秋冬的出鏡率極高，它不僅有內鋪棉帶來的禦寒功能，外型也十分輕薄，加上通常是菱格紋的縫線，即使是單一配色也富有層次感。



搭黨們會不會覺得絎縫外套看起來就像把棉被穿在身上呢？那你猜對了！「絎縫」最初就是工匠為了在冬天讓被子更加保暖，而將羽絨、棉花這些有禦寒功能的素材塞進被子裡，為了避免澎度不一的素材到處移動，而以菱格紋、葫蘆型 ⋯⋯ 等縫線將羽絨、棉花們固定住；這種在夾層塞入棉花的紡織物後來也曾作為軍隊外套內裡使用，之後還受英國王室喜愛，甚至是騎馬時的標配呢！

就讓 Dappei 分享5個絎縫外套的搭法，一起體驗這款保暖、輕薄的單品吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

公式一：絎縫單品疊穿

就像 Denim on Denim 的搭法能讓搭配別有一番風味，絎縫單品的疊穿可以利用不同顏色、內搭的絎縫背心或上衣短版的剪裁為視覺增加層次感；不過由於絎縫單品再輕薄仍因夾層的棉花、羽絨而有一定的澎度，因此這種搭配方式推薦給身形偏瘦的搭黨們，能藉由單品的澎鬆度讓視覺較有份量感。

公式二：內搭休閒帽 Tee

秋冬必備的帽 Tee 既保暖又是出門遲到時的好夥伴，如果想為帽 Tee 的休閒感增添日系的感覺，可利用絎縫外套的無領設計，藉由拉出的帽子部分讓整體看起來更有變化，而下著可選用日系搭配不能少的繭型褲，寬鬆、圓弧輪廓的外型及高腰設計，能讓整體搭配休閒卻不至於太慵懶。

公式三：搭配吊帶褲

從日系型人的搭配中經常可看見將吊帶褲混搭，讓看似不同風格的單品展現無違和又能讓人雙眼一亮的視覺感受。喜歡吊帶褲的搭黨們，不妨試試外搭版型偏長的絎縫外套，由於吊帶褲的剪裁設計能模糊上身與下身的界線，讓身型看起來較修長，因此外搭長版絎縫外套也能透過兩樣單品剪裁的落差讓視覺看起來更有型。

同場加映：秋冬男士穿搭｜復古學院風貴氣回歸！樂福鞋、卡其褲變身英倫紳士（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

公式四：日系感襯衫必備

日系女孩的絎縫外套搭配很常內搭襯衫與丹寧寬褲來營造活潑的男孩感穿搭，而這個搭法也很適合文青風格的男孩！在襯衫挑選上可以選擇具有休閒、文藝氣息的亨利領襯衫，無論是素色或直條紋款式都很好看；鞋子的部份除了休閒的帆布鞋，選用楦頭較寬的皮鞋能在日系中多了些微熟大人感，還想讓整體更豐富的話，不妨以報童帽、短毛帽 ⋯⋯ 等配件讓造型更完整。

公式五：善用配色

絎縫外套除了常見的軍綠色、黑色，也陸陸續續推出不同亮眼的配色，例如：亮橙色、卡其色；設計上除了外套原有的口袋，有些品牌也推出有圖騰的款式，為搭配增加更多可能性。而以普遍又適合秋冬的軍綠色來說，內搭服飾的顏色選用同為冷色調的藍色或無彩色系的白色、灰色，都能在視覺給人清新、高級的感覺；而與富有大地氣息的卡其色系搭配，則能帶出樸實又不失質感的視覺感受。

Dappei 結語：絎縫外套根據每個人氣質的不同，都能玩出各種變化，而希望透過以上5種搭配公式參考，能讓搭黨們一步步找到自己喜歡的絎縫外套搭配，在冬天帥一波又不會著涼！



同場加映：秋冬男士穿搭｜日系文青風必備恤衫、開胸冷衫 捲髮再為造型加分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 34

同場加映：Nike Dunk Low波鞋潮人穿搭指南 從顏色、配件下手穿出個人風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

延伸閱讀：

低調帥又耐人尋味！秋冬男生「灰色穿搭」提案，日系文青、Smart Casual 打造內斂質感！

那件夯到翻的「絎縫外套」一路穿到春天很可以，用這 3 種搭配在簡約中提升細節質感！

原文：席捲歐美、日韓型人的「絎縫外套」怎麼搭配？新手也能駕馭的 5 搭配公式，保暖又兼具帥氣！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】