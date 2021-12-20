Star Wars聯乘Kith　Full Print外套細緻堪比16年UNDERCOVER別注

【Star Wars/ 星球大戰/ 聯乘】雖然提起經典電影，今年聖誕節人氣度最高者，一定非《Spider-Man》和《The Matrix》莫屬，但從時裝潮流角度看，《Star Wars》才是今年年尾之壓軸大贏家，事關他們與美國潮流單位Kith的聯乘別注系列，將於今日美國東岸時間11:00am正式登場。



雖然《The Matrix》第4部曲來勢洶洶，但從時裝潮流《Star Wars》才是今年年尾之壓軸大贏家。（The Matrix）

日本潮流雜誌《PRODISM》要以封面故事來介紹Star Wars × Kith系列。（PRODISM）

或許Star Wars與時裝品牌掛鉤已不是甚麼驚喜事情，這些年來不就已經和BAPE、adidas、Levi's等大牌進行過各式各樣的合作了吧？然而今次Star Wars × Kith系列卻格外矚目，注目到連日本潮流雜誌《PRODISM》都要以封面故事方式來全部搶先報道，便知道它絕不惹少。

事關今次Star Wars × Kith，可謂Star Wars史上最具心思和潮流度最高的服飾系列。以往的Collaboration不過是將Star Wars的經典相片或角色圖像印上Tee就了事，今次Kith主理人Ronnie Fieg卻施展出十八般武藝，將昔日Virgil Abloh主理OFF-WHITE、Demna Gvasalia統領VETEMENTS時代，那種最接近High Fashion精髓的高街時裝模式發揮到極緻。

焦點大作Baseball Jacket。（Kith）

向《Star Wars》電影開首時的導讀場白致敬。（Kith）

成人男裝系列（還有童裝系列）刻意收減T-shirt重要性，取而代之是以Baseball Jacket、Pullover、Shirt、Cardigan、Hoodie等衣種示人。Baseball Jacket大玩燙章技藝，將Darth Vader、Yoda、白兵、Chewbacca這些經典角色圖章燙到褸上，背部則向每集《Star Wars》電影開首時的導讀場白致敬，將文粒逐隻逐隻燙在其中，甚有心思。

C-3PO、R2D2 Full Photo Print Pullover外套。（Kith）

Full Print Sketches Hoodie。（Kith）

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而另一重點大作Pullover外套，則大玩Full Photo Print制式，將電影中的經典電場搬上外套之上，當中C-3PO和R2D2行走沙漠的版本，更定必成為光速售罄一枚，又這種將Full Print圖像貫穿整件外套的風格，亦與當年UNDERCOVER × Supreme那件Coach Jacket有異曲同工之妙，隨時步前者後塵，列入炒賣Item行列。至於另一款Full Print Sketches Hoodie同樣精彩，將電影中人物卡通草圖全面印到衞衣上，其懷舊粗獷畫風，也甚有日牌SAINT MICHAEL味道，而且售價便宜得多了。

Star Wars × Kith尚有童裝系列。（Kith）

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整個Star Wars × Kith系列十分宏大，單單是男裝系列共有54款作品，據知還有一系列家居產品，可惜未有產品照流出，包括限量155件由Modernica製作的Darth Vader Case Study Shell Chair，以及其他鼠標墊和開瓶器等等，絕對是Star Wars服裝史上最潮最完備的別注系列。