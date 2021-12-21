G-Dragon品牌PEACEMINUSONE趕年終尾班車　新作人氣不下Nike聯乘

【G-Dragon/ PEACEMINUSONE】沉寂一段時間後，G-Dragon在2021年尾終於大爆發，一口氣與Nike合作打造Kwondo1別注之餘，其自家品牌PEACEMINUSONE也推出全新服飾設計，值得關注。



雖然近年的確是減少了在公眾場合出現，但G-Dragon的潮流眼光依舊例不虛發。（연합뉴스）

這身造型甚有意思。（힙합엘이）

一如既往，PEACEMINUSONE每一次發表新作都採取「貴精不貴多」的營銷策略，不但產品貨量稀少，連款式同樣不多。最新一波設計只有6款作品，分別為Bomber Jacket、Bandana Pouch、Leather Pouch、Pin Set和兩款Key Chains。

焦點大作首推Bomber Jacket，PEACEMINUSONE官網有。（PEACEMINUSONE）

將昔日CRT電視機時代常見的No Signal Color Bars訊號變為圖案，設定於背上。（PEACEMINUSONE）

焦點大作首推Bomber Jacket，前面大玩軍事風，將空軍徽章和飛彈等空軍褸常見元素，植入其中，表面上與一般MA-1 Bomber Jacket無異，卻又換上啪鈕及加入黃色領子設計，讓軍褸融入了Worker及Skateboard風意味。不過最特別之處，還是在於大褸背面，大玩懷舊，將昔日CRT電視機時代常見的No Signal Color Bars訊號變為圖案，設定於背上，十分Old School。而手袖位置則把PEACEMINUSONE品牌標記：菊花縫在其中，起畫龍點睛之效。

另一款焦點單品多重Bandana Pouch，採用了俄羅斯娃娃概念。（PEACEMINUSONE）

將5個大細不一的紅色Bandana Pouch，一併匯入其中。（PEACEMINUSONE）

另一款焦點單品多重Bandana Pouch，採用了俄羅斯娃娃概念，以「袋中袋」形式，將5個大細不一的紅色Bandana Pouch，一併匯入其中，意念前衞之餘也甚具機能性，帶去野餐露營便最實用不過。

PEACEMINUSONE Pin Set。（PEACEMINUSONE）

其他Pouch、Leather Pouch、Pin Set和Key Chains單品，則以小巧的骰為主，適合當小配件點綴在每日造型之中。而如Fans夠心細的話，因為不難發現G-Dragon每一會發佈PEACEMINUSONE新作之時候，均喜愛以獨特顏色作主題，今回以紅和白色作主調，上一回則清一色大玩黑色美學，十分講究。

上一回PEACEMINUSONE推出以黑色為主調。（PEACEMINUSONE）