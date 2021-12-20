Louis Vuitton聯乘LEGO製作生日蛋糕　經典行李箱變蛋糕盒更搶眼

【Louis Vuitton/ LV/ LEGO/ 聯乘】Louis Vuitton的聯乘項目引起話題性是意料中事，由Supreme到Nike，必然成為人們搶購目標，不過最新發布的LEGO別注，卻是有錢也未必買得到的設計。



為慶祝品牌創辦人的200歲冥誕，Louis Vuitton夥同LEGO合作製作出生日紀念蛋糕積木，共用上31,700件積木，由不同顏色組合而成，雪白色的蛋糕積木上當然有Louis Vuitton本尊肖像、品牌字樣以及200這三大元素，另再有繽紛色彩的花朵和蠟燭點綴，加上以Louis Vuitton傳奇的行李箱作為蛋糕盒，外在經典Monogram圖案與內在鈷藍色內襯，，還有「HAPPY BIRTHDAY LOUIS 1821」的祝賀句，高級尊貴的同時又不失可愛，是一次難能可貴的聯名合作。

Louis Vuitton聯乘LEGO製作生日蛋糕（Louis Vuitton）

除了這別開生面的賀壽合作，過往也有不少非官方的設計，藝術家、素人不約而同用LEGO砌出各式Louis Vuitton積木模型，盡顯無限創意。



按圖重溫Louis Vuitton的LEGO創意設計：