Nike聯乘Matthew M Williams新方向　機能性設計劍指高端瑜伽市場

【Nike/ 瑜伽/ 聯乘】瑜伽市場無限大，Lululemon市值不斷創新高，ZARA推出瑜伽用品，而Nike也來分一杯羹，跟GIVENCHY、1017 ALYX 9SM設計師Matthew M Williams合作，將他簽名式的機能性風格放進是次聯乘之中。



Matthew M Williams跟Nike合作無間（Nike）

Matthew M Williams絕對是近年機能風潮的重要推手，1017 ALYX 9SM把那個過山車安全帶扣帶到時尚世界，從腰帶、Cap帽、腰包，到Bomber Jacket，把這扣發揮到極緻，不但令個人品牌走紅，DIOR主帥Kim Jones找他合作，最終走上GIVENCHY創意總監之位，登上事業高峰。

雖然Matthew M Williams在GIVENCHY未見有石破天驚設計，但另一邊廂他跟Nike聯乘卻搞得有聲有色，過山車安全帶扣Air Force 1先聲奪人，之後設立NIke x MMW系列將訓練服飾和鞋履帶到嶄新境界。Nike Zoom MMW 4 Baroque Brown才剛成為搶購熱門，新近的Nike x MMW Series 005再進一步，以瑜伽服飾作主題，推出更高階設計。

瑜伽市場極龐大，Nike以Matthew M Williams聯乘出戰。（Nike

Nike的瑜伽服飾比較平實，不過在這個競爭激烈的市場，單靠品牌效應未必能夠搶佔一席位，今次透過Matthew M Williams聯乘，目標明確主打專業瑜伽用家，期望開拓新市場。

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系列設計有不同配色，不過始終是Matthew M Williams最愛的黑色最搶眼，而材質方面，用上Nike輕巧、透氣又快乾的Dri-Fit作面料，更設有針織圖案、網狀面板，同樣沒有忽略可持續發展設計，部份產品以75%再生聚酯和尼龍纖維製成，緊貼環保潮流，相信會得到瑜伽愛好者的青睞。