Matrix│22世紀殺人網絡女主角現身首映　Cyberpunk長裙是誰作品？

【Matrix/ 22世紀殺人網絡】正當主流潮童依然故我地追求美式板仔風之際，其實Cyberpunk已然蠢蠢欲動，準備班師回朝，隨着《廿二世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix：Resurrections）上映在即，這股暗黑科幻風潮想必急劇升溫。



上星期電影《The Matrix：Resurrections》於多倫多舉行首映禮，場景甚盡科幻。（Getty）

BALENCIAGA SS22邀請到日本藝術家池內啟人設計Cyberpunk模型道具。（Getty）

Cyberpunk美學近年在前衞時裝界，站穩陣腳，很多人認為BALENCIAGA居功至偉。的確在Demna Gvasalia英明領導下，BALENCIAGA在網絡科技及相關次文化方面開拓可謂領先業界，既打造自家限時虛擬遊戲Afterworld：The Age of Tomorrow、與人氣線上遊戲Fortnite官方合作製作別注服飾、亦邀請到日本藝術家池內啟人出山，為SS22系列設計Cyberpunk模型道具，成功為宅文化洗底，塑造成入型入格的流行文化概念。

美國品牌Blinde Eyewear當年特別為眾演員度身訂造的「咸蛋超人」形太陽眼鏡。（Getty）

BALENCIAGA至今仍受The Matrix啟發。（BALENCIAGA）

不過推而廣之，再深入一點觀察，大家便會發見Demna筆下的巴黎世家，其實不時流露着對《The Matrix》的崇拜之情。例如電影中三大主角那些由美國品牌Blinde Eyewear特別訂造的「咸蛋超人」形太陽眼鏡，就一再被重新活現到每季Collection之中。

網民將BALENCIAGA模特兒與《The Matrix》男女主角合併而成的惡搞照，毫無違和感也。（Grialed）

BALENCIAGA「Speedhunters」Hoodie 。（BALENCIAGA）

代碼瀑布創作者Simon Whiteley，當年原來是從日本壽司食譜之中獲得靈感。

而男女主角Neo和Trinity招牌黑色超長褸款及漆皮窄身衫，也一直是Demna知名創作，被受Kim Kardashian和Kendall Jenner之流追捧。然而最溢於言表的傑作，還是首推2019年登場的「Speedhunters」Hoodie，衫面衫背其綠色數碼字句，明顯取材自電影中最常見的代碼瀑布Matrix Digital Rain，它不但是電影標記，也是一個已被註冊的專利。而不可不知是，代碼瀑布創作者Simon Whiteley，當年原來乃是從日本壽司食譜之中獲得靈感，認真反高潮。

奇洛李維斯一如既往「觀音頭掃把腳」造型。（Getty）

Carrie-Anne Moss Chiffon Dresses內有乾坤。（Getty）

珠片以代碼瀑布方式，甚考手工地將Oscar de la Renta的品牌名刺繡出來。（Getty）

更有趣的是，這些Matrix Digital Rain最近又迎來了另一個時裝時刻，並非來自Fans們二次創作，而正正是《The Matrix》女主角Carrie-Anne Moss。話說上星期電影於多倫多舉行首映禮，一眾演員盛裝赴會，好不熱鬧，奇洛李維斯一如既往，以上身形格老西，腳踏Worker Boots之「觀音頭掃把腳」Style示人。反觀Carrie-Anne Moss則更具心思，身穿黑色Deep V Chiffon Dresses出場，乍看來平平無奇，但近觀的話卻驚見內有乾坤，只見裙下裙摺位部份，不但利用綠 × 銀色珠片製造，更重要是珠片上原來編織出代碼瀑布字樣，甚考手工地將製作此裙之品牌Oscar de la Renta大名，數之不盡地刺繡出來，視覺和理念上都夠晒Matrix。

過往的Oscar de la Renta一直以設計浪漫瑰麗晚裝而著稱。（Getty）

雖然Oscar de la Renta向來擅長設計隆重場合晚裝裙，但風格一直以浪漫瑰麗而著稱，好像今次為Carrie-Anne Moss所打造的前衞Cyberpunk款式，過往在品牌的字典內甚為少見，未來會否與BALENCIAGA正面交鋒，挑戰其時裝界「科技第一人」之寶座，也是未可知的事。