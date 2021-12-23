COMME des GARÇONS聯乘Chrome Hearts　當解構主義遇上Rock味銀器

【COMME des GARÇONS聯乘Chrome Hearts】眾所周知，Chrome Hearts是個很很「串」的時尚品牌，形象每每拒人於千里之外、進店例必要排隊、產品年年加價、又不搞網店，更重要是產品極其難買，除專門店以外，世上只有寥寥數個官方零售商，亦規定哪怕是零售商亦不能夠作網店銷售，只能夠親身走訪實體店購買，十分難搞。



和GOROS一樣，Chrome Hearts向來以難買見稱。（NSS）

昔日DOVER STREET MARKET的Chrome Hearts專區。（DOVER STREET MARKET）

而芸芸官方零售商之中，川久保玲無疑是深受Chrome Hearts主理人Richard Stark尊重的一位，旗下時裝店DOVER STREET MARKET不但能引進Chrome Hearts最經典限定的銀器首飾，就連川久保自家品牌COMME des GARÇONS亦擁有特權與之合作聯乘，推出別注系列，據知這是因為川久保與Richard Stark早在1990年代便相知相交，2007年開始進行聯乘合作，不過今個聖誕節的企劃，卻仍然引起極大轟動。

COMME des GARÇONS × Chrome Hearts新一回別注合作。（COMME des GARÇONS ）

維多利亞時代風女裝其Ruffle與打摺處理技術，無可挑剔，加入了銀器更加不得之了。（COMME des GARÇONS ）

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事關今次COMME des GARÇONS × Chrome Hearts很具可觀性，絕非求其在簡單T-shirt、Hoodie上印上Logo並鑲有銀器了事。別注系列每件作品不但亦黑色為，更展現出COMME des GARÇONS超凡入聖的創意及製衣技藝，無論是長褸、袖恤抑或吊帶裙，CDG設計團隊若非玩解構主義，便將不規則剪裁發揮極緻，當中那些維多利亞時代風女裝，其Ruffles打褶處理技術，更是無可挑剔，本已是永恆不衰的王道單品，現在再加上Chrome Hearts御製的銀鈕和安全別針作為點綴，完全起到畫龍點睛之效，哪怕定價一定不菲，卻仍然深具投資價值。

COMME des GARÇONS × Chrome Hearts十字架褲子是從無到有的製作起來。（COMME des GARÇONS ）

此外那條縫滿Chrome Hearts招牌十字牌圖案的黑褲子亦十分矚目，平常Chrome Hearts版本多是以現有Vintage Levi's作主體，再加以縫製，現在褲子COMME des GARÇONS × Chrome Hearts卻是從無到有的製作起來，原創性較高之餘，Cutting上也刻意加入了COMME des GARÇONS的東洋Wabi-sabi剪裁風格，少了一份美式粗獷味，卻添加了一分禪意。

看到已讓人心動的標記。（COMME des GARÇONS ）

留意這回COMME des GARÇONS × Chrome Hearts一如既往，只會在日本境內的COMME des GARÇONS專門店作限量發售，在開關無期情況下，如不能請求日本朋友幫手的話，就只能夠透過代購服務，那價錢定必更加望而生畏了。