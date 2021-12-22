網店Farfetch不賣衫出書去　厚過電話簿一書了解200年男裝潮流史

作為時裝世界其中一個最熱愛的購物App，Farfetch絕對是大家每日等車搭車、返工放工、開飯前後、臨訓起牀，總之有事無事都會登入去逛逛，「唔Look唔自在」的網店，特別是聖誕前夕的減價期間更是如此。



Farfetch最近正進行大減價。（Farfetch）

賣衫背後，Farfetch也有着一個做出版人，傳承文化知識的心。（Farfetch）

但別以為聖誕臨急Farfetch團隊只顧減價促銷清貨去，事實上今年他們準備了一份別出心裁的禮物送俾大家，就是與出版公司Phaidon合作，以Farfetch名義推出一本時裝專書《The Men's Fashion Book》，以字典或圖鑑形式，將近世紀200年男裝歷史輯錄成書，深入淺出，絕對是時裝愛好者提升潮流功力的無上寶典，售價約$700港元，Farfetch有售。

長達528頁的《The Men's Fashion Book》以字典方式排式。（finnishdesignshop）

多達528頁的《The Men's Fashion Book》以字典方式，按照英文字母A至Z排序，將共126位設計師、96個品牌、35位攝影師、20位鞋類設計師、18位配飾設計師、21​​位裁縫、13位模特兒、13位造型師、7位插畫師及15本刊物載入其中。每個人物、品牌都會附有一張照片及一段基礎簡介，介紹其出生、成立年份，並如何影響後世人和事。

這篇簡述了Carhartt的歷史事蹟。（攝影：張榮熹）

這篇介紹李小龍，每篇介紹並不臃長，卻簡而精地豐富了讀者潮流知識。（攝影：張榮熹）

+ 7

而每篇人物、品牌介紹的主文內容，則交由Jacob Gallagher親自操刀，他可是《華爾街日報》時尚版《Off Duty》的男裝編輯，對近200年的男裝潮流歷史，都有通盤掌握，由源遠流長的美國成衣品牌Pendelton、英倫紳士刊物《THE TAILOR & CUTTER》；上世紀舉世知名流行巨星貓王、李小龍；偏鋒前衞的Quentin Crisp、Jim Morrison；近代至關重要之大王男裝設計師Hedi Slimane與Raf Simons；悠久品牌L.L.Bean、Lock & Co. Hatters；東洋代表NIGO、宮下貴裕；時尚名所MAXFIELD、UNITED ARROWS，到Martine Rose及Laduma Ngxokolo等新生代潮流勢力等等，都盡載其中。無論你是哪一種風格的擁戴者，均能夠閱讀到各自熟識名字與天地，更可以借機涉足一些自身相對陌生的領域，從而領略地流行文化世界之大，與天外有天，學海無涯也。