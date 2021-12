【聖誕節】Bottega Veneta選物系列　12款意大利製品展現生活品味

【Bottega Veneta/ BV/ 聖誕節】說起Bottega Veneta,第一個反應相信離不開手袋、織皮與工藝,不過品牌對工藝的詮釋,並非單純在服飾設計之上,在今個聖誕節,Bottega Veneta就以「Bottega for Bottegas」為主題作禮品選物系列,向大家展示生活起居飲食上工藝之美。



在這個舊將Daniel Lee離任送上最後設計與新帥Matthieu Blazy捧上第一份功課之間的交接期,Bottega Veneta沒有停下腳步,並在聖誕節時推出禮品選物系列,讓一切反璞歸真,回到生活的基本。

人的生活離不開衣食住行,Bottega Veneta的服飾手袋滿足了「衣」,今次假日選物則以「食」為骨幹,再加些「住」方面的點綴,成就出「Bottega for Bottegas」系列。以Made In Italy作為系列的重心,精挑細選出12個意大利工坊經典出品,當地人除了對服飾設計有追求外,對飲食和日用品也一絲不苟,追求Quality of life。

Bottega Veneta選物之一:意粉品牌Pasta Martelli的U字意粉Spaghettini(Bottega Veneta)

像每日必吃的食糧意大利粉,Bottega Veneta選來始於1926年的托斯卡尼大區家族意粉品牌Pasta Martelli ,品牌多年來堅持只出產四款意粉,專心一志做好自己產品,成為Bottega Veneta之選的是形狀呈英文字母U字的意粉(Spaghettini),之所以有這形態是因為掛起風乾形成,賣點是堅韌且不易折斷,跟市面上常見的直條意粉大不同,富有人工手藝的特色。

Bottega Veneta選物之一:餅乾品牌Krumiri Rossi(Bottega Veneta)

系列另一重點是百年老字號餅乾品牌Krumiri Rossi,由甜點師Domenico Rossi於1878年創立,據說餅乾簽名式的扭曲形狀,是向意大利統一後的第一個國王Vittorio Emanuele II致敬,以其彎曲的鬍子為靈感打造出餅乾形態。餅乾由小麥粉、糖、奶油、和雞蛋製成,陣陣香草和麵糰的芬芳香氣撲鼻,難怪深得社會名流、當紅明星追捧,成為忠實擁躉。



「Bottega for Bottegas」系列還有Gin Ginepraio氈酒、Riso Pozzi米、Gay-Odin朱古力、Carta Matruda紙張、Sapone Saponificio Varesino 肥皂等不同生活用品,全部都是歷史悠久的星級之選,可見Bottega Veneta除了注重簽名式Intrecciato編織技術,以及The Pouch、Cassette等新一代IT Bag設計外,也透過這些選物彰顯品牌對生活品味的追求。