【聖誕節】Bottega Veneta選物系列　12款意大利製品展現生活品味

【Bottega Veneta/ BV/ 聖誕節】說起Bottega Veneta，第一個反應相信離不開手袋、織皮與工藝，不過品牌對工藝的詮釋，並非單純在服飾設計之上，在今個聖誕節，Bottega Veneta就以「Bottega for Bottegas」為主題作禮品選物系列，向大家展示生活起居飲食上工藝之美。



在這個舊將Daniel Lee離任送上最後設計與新帥Matthieu Blazy捧上第一份功課之間的交接期，Bottega Veneta沒有停下腳步，並在聖誕節時推出禮品選物系列，讓一切反璞歸真，回到生活的基本。

人的生活離不開衣食住行，Bottega Veneta的服飾手袋滿足了「衣」，今次假日選物則以「食」為骨幹，再加些「住」方面的點綴，成就出「Bottega for Bottegas」系列。以Made In Italy作為系列的重心，精挑細選出12個意大利工坊經典出品，當地人除了對服飾設計有追求外，對飲食和日用品也一絲不苟，追求Quality of life。

Bottega Veneta選物之一：意粉品牌Pasta Martelli的U字意粉Spaghettini（Bottega Veneta）

像每日必吃的食糧意大利粉，Bottega Veneta選來始於1926年的托斯卡尼大區家族意粉品牌Pasta Martelli ，品牌多年來堅持只出產四款意粉，專心一志做好自己產品，成為Bottega Veneta之選的是形狀呈英文字母U字的意粉（Spaghettini），之所以有這形態是因為掛起風乾形成，賣點是堅韌且不易折斷，跟市面上常見的直條意粉大不同，富有人工手藝的特色。

Bottega Veneta選物之一：餅乾品牌Krumiri Rossi（Bottega Veneta）

系列另一重點是百年老字號餅乾品牌Krumiri Rossi，由甜點師Domenico Rossi於1878年創立，據說餅乾簽名式的扭曲形狀，是向意大利統一後的第一個國王Vittorio Emanuele II致敬，以其彎曲的鬍子為靈感打造出餅乾形態。餅乾由小麥粉、糖、奶油、和雞蛋製成，陣陣香草和麵糰的芬芳香氣撲鼻，難怪深得社會名流、當紅明星追捧，成為忠實擁躉。



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「Bottega for Bottegas」系列還有Gin Ginepraio氈酒、Riso Pozzi米、Gay-Odin朱古力、Carta Matruda紙張、Sapone Saponificio Varesino 肥皂等不同生活用品，全部都是歷史悠久的星級之選，可見Bottega Veneta除了注重簽名式Intrecciato編織技術，以及The Pouch、Cassette等新一代IT Bag設計外，也透過這些選物彰顯品牌對生活品味的追求。