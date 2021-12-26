【東京街拍】日本攝影師拍下長者Snap　阿伯的不時尚變成了最時尚

【日本/ 東京/ 攝影】數年前興起了Normcore風格，高端的BALENCIAGA到街頭的Supreme，都將平凡基本元素發揮到極緻，而啟發設計師創作靈感的，大多是街頭長者的穿搭。

日本有攝影師用鏡頭記下東京街頭阿伯的影蹤，並結集成書，當中不少穿搭不知不覺間帶著時尚基因。



這件阿伯背心的Logo設計影響BALENCIAGA（Yutaro Saito）

早前，日本攝影師Yutaro Saito在「TOKYO ART BOOK FAIR 2021」書展上，發表其第一本個人攝影集《20's STREET STYLE JOURNAL》，當中以他創作的「Plastic Fashion」為關鍵詞歐拍下東京奇怪的長者，「70到80歲的伯伯正處於一個超越好看和不好看的視覺元素的階段」YUTARO SAITO如是說。

70至80歲老人所穿的自我造型，吸引力在於它與他們的個性和生活方式有關，遠離時尚的 『看/被看 』關係，他們不自覺地穿著極其實用的衣服，強烈反映了他們選擇時的意圖。 Yutaro Saito

《20's STREET STYLE JOURNAL》紀錄的長者穿搭（Yutaro Saito）

「Plastic Fashion」是Yutaro Saito創造的一個術語，用來取笑當前時尚推廣由社交網站主導的模式，特別是在Instagram，他認為時尚的本質應說是屏幕以外的東西，例如裁縫、質量、材料等才是何重點，但現在「Logo消費忽視本質」的現象卻在網絡的數字空間急速發生。他指現在看到周圍的一切，都被塑料包裹著，上面依附著各種象徵性的價值，如品牌標誌、顏色、口號和廣告，以區別於其他產品，並將其作為一個「有價值的物品」。這樣一來，塑料和今天的時尚之間的共同點，正正是一個沒有價值物體的象徵價值。

《20's STREET STYLE JOURNAL》書內紀錄的長者穿搭，他們都沒有刻意將自己打扮得時尚，卻有意無意之間令看起來很時尚，像背心就很有BALENCIAGA味道，而運動Track Suit則想起Needles來，還有如同Supreme出品的細側孭袋，暗地裡變成一本時尚穿搭字典，十分有趣。



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