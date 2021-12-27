英國皇室最愛行李箱Globe-Trotter　跨界聯乘企劃比RIMOWA更強？

【聯乘/ 百年老字號/ 英國皇室】說到行李箱，大家都會想到Louis Vuitton和RIMOWA，至於百年品牌Globe-Trotter，雖然是老字號，但聯乘的項目卻比前兩者更強更多，最近又跟音樂人Tyler, The Creator品牌GOLF le FLEUR*合作別注，大玩繽紛色彩。



Tyler, The Creator很個人化的色彩穿搭成為潮流，他也將這DNA放進個人品牌GOLF le FLEUR*，今次跟Globe-Trotter聯乘也盡現濃烈的個人風格，米白素色的外表配上粉色真皮的箱角和扣帶，打開行李箱更是內有乾坤，豹紋原色混合藍、橙、綠、粉紅的搶眼色調，時尚氣息倍增。

Tyler, The Creator獎很個人化的色彩穿搭DNA放進Globe-Trotter聯乘中（Globe-Trotter）

按圖看Globe-Trotter聯乘GOLF le FLEUR*行李箱設計細節：

一直以來，Globe-Trotter都是聯乘高手，近年別注項目多不勝數，合作對象的範疇亦甚廣泛，由珠寶界的Tiffany&Co.；時裝界的Alexander McQueen、Yohji Yamamoto、Maison Martin Margiela；潮流界的NEIGHBORHOOD、HUMAN MADE、Hysteric Glamour、mastermind JAPAN；攝影界的Leica、FUJIFILM；航空界的Brtish Airways；出版界的Wallpaper*，還有占士邦007與米奇老鼠，如此數量相信RIMOWA也不是其對手。

Globe-Trotter聯乘Tiffany&Co.，當然要用上招牌Tiffany Blue。（Globe-Trotter）

早於1897年正式登場的Globe-Trotter，獨特之處是行李箱是用紙製作而成，14塊紙板黏合在一起，在強大壓力下形成一個整體，過程複雜，人力和時間的成本也很高，每個行李箱經過98道工序並花近11天才能完成，不過成品很輕卻極為堅固，所以時至今日仍是很獨門的技術，難怪得到英國皇室青睞，成為皇室御用品牌，加上透過不同聯乘，令Globe-Trotter保持人氣和年青。



重溫Globe-Trotter經典聯乘：