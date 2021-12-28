Prada最新方形手袋　同是空姐袋款能否承接Celine Box成新經典？

【Prada/ 手袋】時尚刑警diet_prada曾出帖諷刺現在各品牌推出的手袋大同小異，沒太多新鮮感及創意可言。不過對於買家而言，品牌、用料、皮革的柔軟度、價錢等，均成為最後買或不買的致命因素。
近日Prada就以品牌標誌性物料製作出最新Brushed Leather Soulder Bag，此款手袋能否打敗其他品牌，成為你的心頭好呢?
雖然Prada的Brushed Leather Shoulder Bag與Celine Box、BURBERRY TB Bag、LOEWE Goya Bag等手袋同樣屬於經典空姐袋款，但經典之所以為經典，正在於耐看又長青，亦是因此，即使坊間已有Celine Box，BURBERRY TB Bag及LOEWE Goya bag仍然好賣。
Brushed Leather Shoulder Bag是繼非常暢銷的Cleo之後，Prada出最新推出的手袋款，外型方正，線條暢順，尺寸為14 x 4.8 x 20 cm，可作斜揹及側揹兩用，大小可謂剛剛好；袋面鑴有品牌標誌三角形logo，加上黑色定色，經典、易襯又型格。手袋內側則綴有品牌經典尼龍襯里及細袋，令用家可以整齊地存放隨身物件。
手袋定價為港幣$23,500，以名牌皮袋而言不算昂貴，而且參考其他品牌，空姐袋款保值且長期受歡迎，Celine Box更是當中的表表者，二手市場已炒至五萬多港元，認真一袋難求。在此背景下，相信Brushed Leather Shoulder Bag會同樣受歡迎。在這個年底出雙糧的季節，Prada這新手袋又會否成為你一擲千金的新歡呢？
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