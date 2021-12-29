盤點8款藍黑色精品卡片套　BV、Balenciaga、Givenchy體面又實用

信用卡、八達通、住戶證、身分證、名片......每次出門都至少要帶四五張卡在身上，有時站在地鐵站機口前找不到卡進站真的有點尷尬！趁著新一年來臨，當然要入手實用又大方的卡片套，快來看看以下編輯推薦吧！

文：Lorry Liao、Wenting Zheng（GQ Taiwan）



從 Bottega Veneta、Balenciaga 到 VALENTINO GARAVANI 等國際一線大牌，本文為你整理出 8 款大牌精品卡片套，讓你能夠體面地收納所有出門必需的卡片，也在細節處讓你更有品味！每天都會用到的東西自然要買好一點，更何況投資一個大牌卡包就可以用很久呢！

現時越來越多人傾向用較方便快捷的無現金付款方式，比起笨重的銀包，以下8款卡片套更顯品味！（點擊放大觀看）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】Balenciaga、VALENTINO 卡夾半價入手！精選 8 款折扣「大牌名片夾」讓你在細節處更有品味！】