Good Art HLYWD聯乘Hello Kitty銀器　Vinavast獨賣一上架被炒殺

【Good Art HLYWD/ Hello Kitty/ 聯乘/ 銀器】作為香港首屈一指的銀器買手店，Vinavast引進的品牌款式不但精辟，就連搞聯乘合作的眼光同樣偏鋒獨特過人，最新企劃，就是將表面上大纜都扯唔埋的Good Art HLYWD與Hello Kitty結合一起，打造雙方史上首個聯乘系列。



Good Art HLYWD × Hello Kitty在上年12月31正式發售至今，還不到一個星期，許多單品已立即被搶購一空。（Vinavast）

來自美國的Good Art HLYWD風格清高冷峻，相反日本代表Hello Kitty卻一直以可愛見稱，乍看之下兩者風馬牛不相及，但其實Good Art HLYWD一直與日本大有淵源。事關品牌雖來自洛衫磯，但其實設計美學一直深受東洋元素影響，那枚標誌性花紋標記，其實正正受到日本傳統武士文化中的家紋圖案所啟蒙，再結合東方侘寂Wabi-Sabi和美國西岸懷舊風情，成就出別樹一格設計。

Good Art HLYWD主理人Josh Warner。（Vinavast）

因此當Vinavast店方代表Terence，向Good Art HLYWD主理人Josh Warner提出合作邀請時，這位銀器大師恩然接受，然而據知Hello Kitty母公司Sanrio起初卻有所疑慮，所疑慮的當然絕非Good Art HLYWD的地位與製作，而是對方高品位之定價，事關Hello Kitty向來打大眾市場為主，產品定價向來相對親民，若要一下子將與Hello Kitty有關產品提升至數以千元計一個，會否嚇怕支持者，是Sanrio初時最擔心的。

銀器底部均刻上Good Art HLYWD × Hello Kitty字樣。（Vinavast）

幸好最終Sanrio仍然對Good Art HLYWD和Vinavast投下信任一票，促成合作。而事實亦證明他們的確無須擔心，事關Good Art HLYWD × Hello Kitty在上年12月31正式發賣至今，還不到一個星期，許多單品已立即被搶購一空，現在Vinavast方面已請託Josh Warner在美國火速製作下一批貨補給，但基於每件Good Art HLYWD銀器都由職人所親手製造，工序需時，現在預訂最快亦要等到3月才有貨，因此欲購從速。

Hello Kitty X Good Art Hlywd X Vinavast 別注限定聯乘手圈 HK$1,800。（Vinavast）

+ 2

環顧今次Good Art HLYWD × Hello Kitty系列產品並不多，只有7款，但件件都是精品，無論是戒指、吊墜、手帶或Chocker，設計繼續以一貫Good Art HLYWD風格作為基調，只不過焦點的花紋標記，則為加入了Hello Kitty貓頭或蝴蝶結形狀，再於銀器底部刻上Good Art HLYWD × Hello Kitty字樣，將可愛風恰到好處到植入銀飾之中，卻沒有違和感，更顯獨特珍貴。