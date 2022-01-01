2021十大聯乘│Tiffany、BALENCIAGA各有重磅別注　聯乘王者誰屬？

【2021十大聯乘】回望2021年眾多聯乘項目，很多未曾想過的Collaboration都出現了，若果按照這個頻繁速度發展下去，基本上數年後各大品牌彼此都已Crossover過，屆時或許只有CHANEL × HERMES或Nike × adidas這種合作，才能給予人驚喜，到底究竟是好事定壞事呢？



有如垃圾袋一樣的Round Jacket是目前YEEZY GAP焦點大作。（GAP）

第5位：YEEZY GAP

作為黑人潮流文化其中一位最強推手，Kanye West（YE）今年明顯與adidas互動較少，而花了不少時間與BALENCIAGA和GAP深化關係，對於前者YE經常著上Demna Gvasalia度身訂造的蒙面Look示人，至於後者GAP，那個鋪墊了一年有多的YEEZY GAP別注系列終於面世，YE自己亦不時高調著用，但目前就只推出了Round Jacket和Hoodie兩款Items，擺明來年2022慢慢發佈來屌人脾胃，典型飢餓式消費戰略。

Jordan 1 Low Fragment × Travis Scott。（Nike）

隨時成為絕唱之作。（Nike）

第4位：Jordan 1 Low ×Fragment × Travis Scott

高低筒Jordan 1 Low × Fragment × Travis Scott無疑是今年最矚目的波鞋，能夠封上神台原因有二：一是今次增加了藤浩原加持，三方聯乘的話題性，固然比2019年第一擊的Jordan 1 × Travis Scott兩方聯乘來得更強。更重要原因，是這對鞋隨時會成為Travis Scott與Nike之間的最後一對聯名作品，事關球鞋在推出不久後，Astroworld Festival便發方導致十人死亡人踩人踩慘劇，Travis Scott即將面臨龐大法律訴訟，前途未卜，連帶與Nike和Dior等大牌的合作亦全部宣告無限期押後，是固有人視這對Jordan 1 Low × Fragment × Travis Scott為他的最後絕唱，想來也非毫無根據。

Salehe Bembury前途可無限量。（Salehe Bembury）

Pollex Clog目前依然只有少數流出市值，一鞋難求。（Salehe Bembury）

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第3位：Crocs ×Salehe Bembury Pollex Clog

Virgil Abloh的離開，潮流界注定需要找新王取而代之，而Salehe Bembury正是呼聲最高的一個，同樣有住黑人文化背景，同樣師承自DONDA，同樣有從事高級時裝（Versace）的經驗，更重要同樣是各大品牌的CollaborationI龐兒，早前與New Balance的合作已引來關注，及至年尾更正式與Crocs合作，製作原創鞋款Pollex Clog。鞋面與鞋底均佈滿的複雜紋理，乃是取材自Salehe Bembury個人手指上的三隻手指模，至於功能性方面，鞋頭腳趾公位置特設多一層的生膠面料，用以加強鞋子抓地性能，鞋面洞孔則具備散熱透氣功能。另外鞋踭固定索帶位同樣極具特色，一般Classic Clog雖然有相似設定，卻與鞋身牢固在一起，然而Pollex Clog則能夠拆除開來，讓膠鞋可以按用家個人喜好，變奏出兩種著法，理念精密，外表卻老土Hea爆，完美地將來年大熱的居家Ugly Chic時裝發揮極緻。

本年度最強神錶無誤，遠比余文樂那1,200萬「積木」ROLEX Daytona Paul Newman RCO 6263珍貴多了。（Tiffany & Co.）

第2位：Tiffany&Co. ×Patek Philippe

本以為Tiffany&Co.× Supreme會打進十大，誰不知Tiffany&Co.× Patek Philippe合作推出的Nautilus 5711/1A-018別注錶款才是壓軸好戲，為紀念雙方合作170周年而限量生產170枚，Tiffany Blue色錶盤結合Tiffany&Co.品牌字樣極具珍貴。原先估價約為5 萬美元，誰不知在Phillips拍賣會上，最終卻以535萬美元成交，完全引證到玩聯名合作並非潮童界別專利，在頂尖鐘錶珠寶界別其實道理亦然。

這是GUCCI Hack BALENCIAGA系列，由Alessandro Michele操刀。（GUCCI）

這個則是BALENCIAGA Hack GUCCI系列，由Demna Gvasalia主理。（BALENCIAGA）

第1位： GUCCI & BALENCIAGA | The Hacker Project

能夠打敗Tiffany&Co. × Patek Philippe，這個聯乘系列當然非同小可。首先單單是名字已複雜過人，並非叫GUCCI × BALENCIAGA，而是稱作GUCCI & BALENCIAGA | The Hacker Project。更重要是這個聯乘系列其實在兩個版本，分別是GUCCI Hack BALENCIAGA，由Alessandro Michele主理，用GUCCI做主體去致敬BALENCIAGA之美；BALENCIAGA Hack GUCCI顧名思義則剛好相反，由Demna Gvasalia去做主導玩Gucci元素。

GUCCI Hack BALENCIAGA的花奔版Triple-S。（GUCCI）

BALENCIAGA Hack GUCCI 將GUCCI GG Monogram改裝為BB Monogram。（BALENCIAGA）

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設計方面，GUCCI Hack BALENCIAGA風格以詩情畫意取勝，將Alessandro迷戀的花奔圖案或經典GG Monogram植入Triple-S Daddy Shoes之中，滿載新鮮感。至於BALENCIAGA Hack GUCCI風格則狂野頹喪得多，不得在服飾之上大玩塗鴉潑墨，Demna更發揮其擅長的惡搞抄襲手法，將GUCCI GG Monogram改裝為BB Monogram，貌似老翻，卻成為今年度最搶手Item。而且GUCCI與BALENCIAGA的聯名合作，不單象徵高級時裝品牌間的深化互動，更有趣是兩大品牌同屬KERING集團，這種「自己人 × 自己人」方式，在High Fashion世界可謂前所未見，成就出業界先河，名位榜首也實至名歸。