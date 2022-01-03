職人舊化Nike球鞋價值連城　編輯部DIY教學　自己動手$200元搞掂

【舊化球鞋/ Nike】舊化球鞋Ageing Sneakers潮流仍然火熱，不論歐美日本等地的職人，還是本地創意單位，都先後將Nike的Dunk、Air Jordan 1等熱門鞋款進行舊化加工。除了花錢找職人製作外，其實也可以自已動手，《一物》編輯部送上DIY教學，花少少金錢和時間，就可做出心目中的舊化球鞋。



舊化球鞋成潮流，有人選擇自己DIY製作。（龔嘉盛攝）

舊化球鞋精妙之處在於令簇新的球鞋瞬間變成充滿歲月痕跡，除了Vintage美學外，同時又可避過氧化這收藏家的最痛。歐美的Phillip Leyesa、Andrew Chiou，日本的KENJI GRAPHICS等名字，製作出巧奪天工的舊化球鞋。此外，外國人愛DIY，YouTube上也有大量自行舊化球鞋的教學短片，而美國單位Foxtrot Uniform也推出舊化球鞋的專用Stainer顏色筆，全面覆蓋舊化球鞋文化。

舊化球鞋的DIY功具，全套$200有找。（龔嘉盛攝）

不過，海外職人舊化球鞋動軋數千元、Phillip Leyesa的Aged Air Jordan 1 Retro High甚至炒上過萬元，至於Foxtrot Uniform的專用Stainer顏色筆，也索價近$200大元，倒不如試試自己的手藝，從文具店買下Marker筆、砂紙、消毒酒精等功具，$200有找，花點心思已可製作出完完全全屬於自己的舊化球鞋。



DIY舊化球鞋功具包括：

1. Marker筆（米黃色、咪色、淺灰色、深灰色）

2. 砂紙（150度、400度）

3. 95%消毒酒精

4. 消毒濕紙巾

5. 綿花棒

《一物》編輯部以AMBUSH聯乘Nike Dunk High作示範，主力舊化中底的同時，也要令凸出來一剔展現出殘舊視覺效果，試圖做出近代聯乘球鞋著用數年後的模樣。

選來以AMBUSH聯乘Nike Dunk High作DIY舊化球鞋示範（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部舊化球鞋教學step by step：

+ 15

AMBUSH聯乘Nike Dunk High的DIY舊化完成圖（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部DIY舊化Nike Air Jordan 1 Retro High：

《一物》編輯部DIY舊化Nike Air Jordan 1 Retro High（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部DIY舊化Nike Air Jordan 1 Retro Low：

《一物》編輯部DIY舊化Nike Air Jordan 1 Retro Low（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部DIY舊化Nike Dunk High：

《一物》編輯部DIY舊化Nike Dunk High（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部DIY舊化Reebok Premier Pump Paris：

《一物》編輯部DIY舊化Reebok Premier Pump Paris（龔嘉盛攝）

《一物》編輯部DIY舊化Puma RS-X Colour Theory：

《一物》編輯部DIY舊化Puma RS-X Colour Theory（龔嘉盛攝）

重溫本地職人製作的Nike sacai VaporWaffle：《怒火》質感師改造VaporWaffle：人性化殘破才顯得自然