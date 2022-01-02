Saint Laurent重塑經典Le Monogramme　印花圖案手袋是永恆IT Bag

在Celine、Gucci的帶領下，近年Monogram再次在時尚界蔚成風尚。而在2021年告終前，Saint Laurent推出以品牌經典印花Le Monogramme打造的最新系列，品牌寵兒BLACKPINK成員Rose亦已用上打卡，相信Monogram風潮將在2022年繼續火熱。



Saint Laurent重塑經典Le Monogramme印花推出新系列手袋（Saint Laurent）

當年時裝界在Phoebe Philo的影響下步入簡約風格的年代，但大家都知道時裝總是不斷地循環，在簡約風格統領時裝界逾十年後，街頭風、山系、軍事風等先後崛起，Monogram更是每個品牌設計手袋時必備的元素之一，君不見就連以皮革及輪廓為主打的Loewe於較早前亦推出了Monogram袋？

Le Monogramme印花復古味道濃厚（Saint Laurent）

近日，Saint Laurent亦加入戰團，推出以品牌經典印花打造而成的Le Monogramme系列，誓要攻佔Z世代的歡心。Saint Laurent好歹也是法國其中一個經典品牌，品牌經典印花Le Monogramme亦大有來頭：品牌經典印花Le Monogramme由知名藝術家A.M Cassandre於1963年為品牌創作人Yves Saint Laurent創作，極具意義。



按圖看Saint Laurent Le Monogramme系列設計：

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事隔半個世紀，品牌再度採用此一經典印花，以帆布雷射將印花打印在柔軟的植物鞣製皮革上，營造出濃厚的復古感。品牌再以此物料設計出心型袋、水桶袋、水餃袋等總共十個款式，當中最特別的必定要數Le Monogramme拳擊袋，為近年愈來愈潮的拳擊運動增添更多潮流色彩。

BLACKROSE成員Rose以Le Monogramme手袋示人（Saint Laurent）

而在手袋推出之際，一眾名人亦先後爭相戴上Le Monogramme系列手袋打卡，其中又以心型袋最受歡迎，一眾女星如BLACKROSE成員Rose、木村光希等亦選擇出佩戴心型Le Monogramme亮相，絕對會成為手快有手慢無的款式。

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