Converse虎年別注大玩Run Star Hike、Chuck70　新潮經典各有特色

【Converse/ 聯乘/ 虎年】西方新年剛完結，農曆新年（虎年）又將至，一眾時裝大牌的虎年別注，亦已蓄勢待發，準備在今個一月發光發亮。首先出場主角，正正是每年新年別注都例不虛發的Converse。



Converse農曆新年系列乃是以「水虎」著稱，水虎是甚麼？（Converse）

鳥山石燕『今昔畫圖續百鬼』所描繪的水虎。

既然是踏入虎年，猛虎元素當然是今年別注最大重點，不過有別於一般老虎美學元素，今次Converse農曆新年系列乃是以「水虎」著稱，水虎是甚麼？它可不是一般人所認知的老虎，而是仿如神龍一樣，乃是存活在神話裡的神獸。據《本草綱目》記載，水虎居住在湖北省河川之中，外表看起來像3、4歲兒童，身體卻覆蓋著連弓箭也無法射穿的堅硬鱗片，而且通常潛在水中，個性溫純。

Converse Run Star Hike新年水虎系列水虎系列。（Converse）

Converse Run Star Hike新年水虎系列水虎系列。（Converse）

今次Converse設計團隊便受到水虎所啟發，將此神獸與傳統老虎形象相結合設計別注球鞋，刻意將水色與虎紋元素注入Run Star Hike、Chuck 70、Chuck Taylor All Star CX五款球鞋之上。兩色Run Star Hike一款元水虎紋印花圖案加刺繡工藝，另一款則大玩印刷漸變水色帆布，拼色橡膠外層鞋底搭配鋸齒形鞋底，色澤和輪廓上均十分搶眼。

Chuck Taylor All Star CX。（Converse）

而另一新潮鞋款Chuck Taylor All Star CX，特別之處是在Chuck Taylor經典外觀上，加入彈性帆布鞋面和鞋踭位拉環，以方便穿脫，另外CX發泡中層鞋底位除強化了球鞋輕盈度，提升舒適度之餘，也設定成藍綠水虎配色，容易配襯。

至於本物風愛好者，想來還是最元祖的Chuck 70才最適合你。保留高筒經典鞋型，也注入帆布鞋面搭配刺繡裝飾，既有以水為靈感的漸變色鞋面，也有紅色虎紋印花圖案版本，要簡約自然還是新春喜氣洋洋之感，各適其適了，系列鞋款建議零售價為港幣699-899元。