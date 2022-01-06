陳冠希CLOT聯乘Levi's　相隔十年再合作　虎年生肖牛仔服飾極搶眼

【陳冠希/ EDC/ CLOT/ 聯乘】虎年將至，各大品牌的農曆新年別注也陸續登場，作為牛壇大哥大的Levi's當然不可缺，不但推出別注，更重要是相隔十年再度找來陳冠希EDC自家品牌CLOT合作，對於80、90後而言，可謂青春回憶返晒黎。



2006年推出的Levi's × CLOT Union Rail 501牛仔褲。（carousell）

早在2006年，Levi's與CLOT已聯手合作，推出Levi's × CLOT Union Rail 501牛仔褲，當年甫推出已引來極大迴響，事關設計實在精妙，經典501面料上除破爛和洗水細節外，左腳褲管後面更縫有紅、黑、綠三色組成的腰果花拼布，結合褲腳內襯的棉襖圖騰，堪稱劃時代創意。

數年後Levi's × CLOT更邀請Medicom Toy、倉石一樹Kazuki Kuraishi等單位大玩三方聯乘合作，全部大收旺場，正當大家以為Levi's × CLOT會長做長有之際，誰不知雙方合作關係在2010年代初漸漸冷卻起來，一停便是十年。

數年後Levi's × CLOT更邀請Medicom Toy、倉石一樹Kazuki Kuraishi等單位大玩三方聯乘合作。（Levi's）

數年後Levi's × CLOT更邀請Medicom Toy、倉石一樹Kazuki Kuraish等單位大玩三方聯乘合作。（Levi's）

幸好沉寂多年後，Levi's與CLOT終於重遇，藉農曆新年將至，終於以來年生肖老虎為主題，設計一系列聯乘牛仔服飾，再起風雲。今次聯乘最特別地方，乃是以虎紋作為設計主元素，傳統橙色虎紋圖案雖然搶眼，卻甚「蝦人著」，普羅大眾總敬而遠之。然而EDC卻匠心獨運，將虎紋元素由橙色，變調成Indigo藍染色，讓虎紋服飾更加容易配襯，亦合乎Levi's品牌的本質。

雖然近年甚少公開露面，但EDC每次一手新潮流項目總會大受歡迎。（CLOT）

最新Levi's × CLOT虎年系列。（Levi's）

今次Levi's × CLOT除有男裝線外，亦首度增設女裝系列，男女裝兩款Type II Trucker牛仔褸，男裝結構上保留Type II原有設定，中短身女裝款則添加了CLOT常用設計中華風盤扣繩結作為點綴，中華風遇上美式西部牛仔美學，時裝設計史上甚為少見。

男裝551Z復古直筒牛仔褲及女裝則推出了高腰半截牛仔裙。（Levi's）

Levi's經典紙牌標記也有特別改造。（Levi's）

至於下著方面，男裝牛仔褲意料之外地沒有選用501，反而挑選了剪裁舒適的551Z復古直腳牛仔褲，女裝則推出了高腰半截牛仔裙，褲、裙後面右上方均縫有Levi's經典紙牌標記，紙牌右端則印有老虎圖案及CLOT標記。再結合每件Levi's × CLOT別注都有的金屬腳鈕扣、Silk Royale絲製標籤及CLOT絲布襯托雙層後腰/後頸標籤設定，盡顯牛仔職人重視手工細節之態度，別具收藏價值。