回顧2021最劃時空5款手袋　Gucci Diana、Fendi First Bag最震撼

每年新年都會推出新的包包，隨著年底逐步逼近，又是一個很適合回顧精彩、期待新作的時刻！要說2021年最重要的包包設計之前，必須勾起大家對2020時尚大事件的回憶，特別是新任創意總監接手對精品品牌來說是新的開始，像是Prada、Fendi都有人事異動，也連帶影響了2021的設計風格。時尚外媒一共挑了Gucci、Prada、Fendi、LV、Loewe等五個品牌的手袋，有全新設計也有舊款的更新。



Gucci Diana

Gucci Diana（Source: gucci）

繼Jackie 1961賈姬包和Horsebit 1955馬銜扣等其他復古包款的成功，Gucci將1991年搭配竹製手挽的手提袋，變成2021年7月發表的「Gucci Diana」，這款包包擁有眾多令 Gucci 尖叫的元素，包括標誌性的竹製手柄以及包袋永恆經典的造型。在Gucci創意總監Alessandro Michele手中推出的Gucci Diana仍然時尚且別緻，成為Gucci又一個深受追捧的包包。

Prada Signaux

Prada Signaux（Source: prada）

2020年，Raf Simons加入Prada，與Miuccia Prada一同擔任創意總監，平等的進行創意執行，從Prada 2021年春夏系列開始可以看到兩人的合作。2021秋季發表的新款手袋「Signaux」，設計重點放在品牌經典的三角形Logo上——這是Prada最具標誌性的標誌之一，三角形化身包包的寬翻蓋，可調節的皮革提手創造多種背攜方式，經典設計與現代感融為一體，成就別樣造型與新意。

Fendi First Bag

Fendi First Bag（Source: fendi）

Fendi家族血脈中，唯一留任的Silvia Venturini Fendi，再加上Kim Jones的加入，時尚迷與品牌粉絲都極為期待。而 Jones為品牌設計的第一個RTW成衣系列，其中的配件「Fendi First Bag」包包，Fendi的代表性的「F」變成包包的開合扣，斜面開口為包包造型帶來個性感，不同的面料創造高奢華麗，造型又很百搭，成為2021熱門It Bag。

Louis Vuitton Coussin

Louis Vuitton Coussin（Source: tw.louisvuitton）

2021 年初，Louis Vuitton 發布了一款帶有厚鏈帶的枕狀帶襯墊手拿包。這款包包的供應立即變得稀缺，不出所料，因為 Coussin 包包擁有使其大受歡迎的所有元素。並且成功了，Louis Vuitton Coussin 突然出現在時尚界的大明星中。從有影響力的人到名人，以及許多 tPF'ers，Coussin 似乎無處不在。Coussin首次出現在品牌2021 年春夏發布會的秀場上，成為路易威登的重要手袋，隨後在今年晚些時候推出更小的Pochette 版本，並繼續成為該品牌的焦點。

Loewe Amazona

Loewe Amazona（Source: loewe）

Puzzle系列是創意總監 Jonathan Anderson 爲Loewe設計的首個包款，長方體形狀和精確的切割技術創造了獨特的幾何線條。而他又從復古元素中尋找靈感，1975年推出的Amazona手提軟包，採用新尺寸和材料重新設計，2021年底重新亮相，清晰、乾淨、經典又保持獨特，在小包當道的時代中，是時尚又實用的包款。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：回顧2021年最具代表性的5款新包包】