Rolex遇上Goro's　DELTAone聯手Vintage Concept打造高級精品天堂

【Rolex/ 勞力士/ Goro's/ 銀器】提起男士精品首飾，手錶和銀器都是不可或缺的一環，當中尤以Rolex和Goro's注目度最高。



Goro's × Rolex這條方程式，是永恆不敗的組合。（DELTAone）

或許應該這樣說，喜歡Rolex的男性通常都會對Goro's情有獨鍾，而相反地，高橋吾郎的追隨者亦總愛將Daytona、GMT或Submariner來搭配印第安銀器。因此Goro's × Rolex這條方程式，歷來都是永恆不敗的組合。

為期一個多月的期間限定店。（DELTAone）

DELTAone Hong Kong帶來多款Goro's精品。（DELTAone）

而這兩大流派的本地知名單位：專營古品Goro's的DELTAone Hong Kong和中古Rolex的The Vintage Concept，最近便聯手合作，於尖沙咀K11 MUSEA舉行為期一個月期間限定店。擺放的精品極盡多元化，由入門級到鬼罕收藏級作品都有。

Goro's王者級別的上金金繩綠松石全金特大羽毛（HK$1,500,000）。（DELTAone）

以Goro's為例，基礎點金特大羽毛平均HK15,900有售，上銀銀繩綠松石特大羽毛盛惠$19,800，進階級別上金特大羽毛（HK$29,700），到收藏級的特注品小鷹（HK$286,100）以及上金金繩綠松石全金特大羽毛（HK$1,500,000）等盡載展示櫃中，同場駐有日本派來的專員為客人提供專業品牌知識及配襯建議，並且能夠以英語溝通，十分方便。

THE Vintage Concept方面則主打一系列Rolex運動腕錶。（張榮熹攝）

Rolex Submariner Matte Dial 1680 with Rolex Service Card HKD$150,000。（THE Vintage Concept）

至於The Vintage Concept方面則主打一系列Rolex運動腕錶，GMT-Master II Coke 16710 w（HK$135,000）Submariner Matte Dial 1680（HK$150,000）都是坊間極受歡迎的型號，反而Daytona則存貨較少，只有一枚“P series”116520（HKD228,000），據知大部份仍然擺放在中環本店。

古董CHANEL金飾專櫃。（THE Vintage Concept）

Vintage CHANEL Charm Bracelet from 70-80’s HKD$26,800。（THE Vintage Concept）

另外除手錶外，The Vintage Concept也帶來一系列古董CHANEL金飾，精彩程度絕不下於手錶，就算女士陪伴男友/老公來限定店看Rolex或Goro's，也定必不會「悶親」，隨時買得更開心。

INFO

日期：即日至2月7日

地點：尖沙咀K11 MUSEA L2 229舖