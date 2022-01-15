認識Hoodie進化歷史　中世紀僧侶是先驅？　長春藤名校發揚光大

問到誰是今年時裝界以一打百，最人氣的衣種，想來有帽衞衣Hoodie定必再一次地榮登榜首，基本上於這個疫病肆虐，甚麼都講求在家工作、講舒適的世代裡，Hoodie早已超越了官仔骨骨的西裝褸Suit Jacket、或厚重粗獷的Biker皮褸，成為不論Street Fashion、High Fashion、男女老少都通殺的第一神物。

那麼關於Hoodie的歷史，大家又知道多少呢？



Hoodie橫掃天下的背後，你又對它歷史起源所知幾多？（Getty Images）

毫無疑問，Hoodie是除Tee外目前潮流世界最通行的衣種。（lalalalisa_m）

Hoodie的精髓，在於「過頭笠 + 頭頂上那頂笠帽」這種結構體系，然而翻查歷史，人類史上第一次出現「過頭笠 + 頭頂上那頂笠帽」此衣服結構，卻並非來自Hoodie，而是來自中世紀的歐洲教廷Curia。

一件能夠堅固包裹全身的服裝尤其重要，如是者一種連帽的長袍漸漸出現，當時泛稱作Chaperons。（網上圖片）

大概出12世紀，天主教宗教氛圍十分旺盛，偏偏那時候交通技術並不發達，很多僧侶穿州過市宣揚教義的時候，都是以徒步方式進行，每每遇上突如其來的狂風暴雨或氣溫急降，險阻重重。因此一件能夠堅固包裹全身的服裝尤其重要，如是者一種連帽的長袍漸漸出現，當時泛稱作Chaperons，算是Hoodie的原型，歷史年載於12世紀的英格蘭已十分常見。留意Hood一詞，源自撒克遜語的höd，與帽子英文Hat系出同源。

Champion正是現代Hoodie之元祖。（Champion）

（Champion）

不過現代意義的有帽衞衣Hoodie，乃是直到1930年代才於美國出現，創製它的品牌，正時現在大名鼎鼎的Champion。當時Champion研發出一種全新製衣技術，能夠將較厚的衣料縫紉成衫，既耐用舒適又方便，未幾品牌更將這種Sweatshirt加入帽子，演變成Hoodie，立即深受美國北方工業地區如底特律的藍領階層歡迎。後來Champion更受美軍所委託，為士兵製作訓練時著用的運動套裝，實力備受肯定。

發展至60、70年代，Hoodie大學生界別流行起來。（Getty）

發展至60、70年代，Hoodie也廣泛的在社會層面流行起來，構成這個風潮主因有二：一是Hoodie於大學生市場流行起來，當時的美國大學（特別是紐英倫地區的長春藤聯盟Ivy League），都很喜歡將學校全名或英文簡稱，印在衞衣及有帽衞衣之上，加化學生的自豪感與歸屬感。

Rocky Balbo穿上Hoodie艱苦練拳練體能一幕。（洛奇）

第二則與1976年經典拳擊電影《洛奇》有關，故事中由史泰龍所飾演Rocky Balboa，堪稱那個時代草根階層的英雄，而這位「意大利種馬」在與Apollo Creed上擂台激鬥之前，每日穿上Hoodie艱苦練拳練體能一幕，也成功將Hoodie提升到王者級的神枱地位，深受草根人民愛戴。

發展至近代，Hoodie於黑人文化中甚為普及。（Getty）

然而正正成功流傳到草根階層，Hoodie在80年代開始，不但在紐約黑人Hip Hop文化界別活躍起來，當然也無可避免地與幫會文化掛鉤，尤其是當時的Hip Hop音樂遠不如現在般地位尊崇，非洲裔美國人仍然在社會上飽受歧視，Hoodie久而久知也成為了不法份子和小混混象徵，尤其是將笠帽載在頭上遮蔽在臉孔的時候，總會被那些自以為是的中產階級和知識份子所厭棄，以為他們又出來犯案。

英年早逝的Trayvon Martin。（Getty）

最具代表性例子，正是2012年的Trayvon Martin事件。12年2月26日晚上，17歲非裔美國青人Trayvon Martin獨自一人於佛羅里達州準備回到親人家，誰不知一位名叫George Zimmerman的鄰里守望小組組員在街上發現了他，並認為Trayvon有可疑，準備報警，爭執期間Zimmerman更開搶殺死了Trayvon，白白毀滅了一條年輕生命外，陪審團更在2013年7 月裁定Zimmerman過失殺人罪及二級謀殺罪不成立。

Million Hoodie March百萬連帽衫遊行，穿上Hoodie的示威者數以萬計。（Getty）

Million Hoodie March百萬連帽衫遊行，以Hoodie來象徵Trayvon以及長期被受歧視的黑人。（Getty）

事件這美國掀起廣大反響，全國各地發起了大規模反種族歧視抗議，當中以3月21日於紐約聯合廣場發起的運行規模最大，組織從Trayvon Martin生前習慣著用的Hoodie造型中涉取靈感，將遊行定名為Million Hoodie March百萬連帽衫遊行，以Hoodie來象徵Trayvon以及長期被受歧視的黑人。故在3月21日遊行當天，穿上Hoodie的示威者數以萬計，令到Hoodie昇華成為爭取普世價值的文化產物。這些都是今天Hoodie大流行之前，在名牌子爭相推出而消費者又爭目搶購之前，Hoodie就一直影響世界的歷史發展，未知每日穿上它招搖過市的潮流人們又知道多少呢？